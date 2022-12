Oman kodin pitäisi olla ihmiselle maailman turvallisin paikka. Näin ei aina ole. Kolmannes naisista ja vajaa viidennes miehistä on kokenut joskus elämässään fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa tai niillä uhkailua. Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta on usein toistuvaa, ja valtaosassa tapauksia seuraukset ulottuvat myös lapsiin.

Aikuisten kohdalla lähisuhdeväkivallan uhrit ovat 77-prosenttisesti naisia ja tekijät ovat 78-prosenttisesti miehiä. Etenkin naisten kokema väkivalta on usein toistuvaa ja vakavaa. Suomi on tilastollisesti EU:n toiseksi vaarallisin paikka naiselle. Seksuaalivähemmistöön kuuluvilla ihmisillä on moninkertainen riski joutua väkivallan uhriksi. Väkivaltaa ilmenee kaikissa tuloluokissa.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta on ollut Suomessa voimassa vuodesta 2015. Tämän ns. Istanbulin sopimuksen toteuttaminen ja resursointi on edelleen vaillinaista.

Ihmisoikeuksien toteutuminen on selkeässä yhteydessä yhteiskunnan vakauteen ja yleiseen turvallisuuteen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi lähisuhdeväkivalta aiheuttaa yhteiskunnallisia kustannuksia. Pelkästään naisiin kohdistuva fyysinen lähisuhdeväkivalta aiheuttaa suoria julkisen terveydenhuollon kustannuksia noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Näin on siitä huolimatta, että avun hakemisen kynnys on usein korkealla ja perheväkivalta tunnistetaan ja kirjataan edelleen Suomen terveydenhuollossa puutteellisesti. THL:n arvion mukaan vain noin 10 prosenttia lähisuhdeväkivallasta tulee poliisin tietoon.

Läheisen ihmisen väkivallasta toipuu keho usein nopeammin kuin mieli.

Vaikka viime vuosina turvakotipaikkojen määrää on lisätty, on Istanbulin sopimuksen edellyttämään paikkamäärään edelleen matkaa. Silti vain kaksi prosenttia vakavaa terveyshaittaa kokevista hakeutuu turvakotiin.

Ratkaisuksi ei riitä resurssien lisääminen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan lähisuhdeväkivaltaa ja seksuaalirikoksia koskevia esitutkintoja viivästyy ilman syytä, eli resursseista riippumatta.

Lähisuhdeväkivaltatapauksissa tulee luopua sovittelusta, sillä asetelma ei useinkaan ole tasavertainen. Uhri pelkää koston kierrettä. Myös pelottelu on väkivaltaa, vaikka se jääkin usein pimentoon.

Ensisijainen askel on jokaiselle yksilölle maassamme tunnistaa omat oikeutensa. Virkavallan on tunnistettava lähisuhdeväkivalta nykyistä paremmin. Yhteiskunnan on tarjottava puitteet jokaiselle elää omaa täysipainoista elämää ja olla taloudellisesti ja sosiaalisesti vapaa.

YK:n Oranssit päivät -kampanjaa naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi vietetään 25.11.–10.12.

Saara-Sofia Sirén

kansanedustaja (kok)

Elina Valtonen

kansanedustaja (kok)