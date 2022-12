Turun Sanomissa 23.11. Yrjö Saraste kirjoittaa suomalaisten heikosta matematiikan osaamisesta. Sarasteen mukaan matematiikka on yhtä oleellinen kuin luku- ja kirjoitustaito. Hänen mielestään kouluissa tulisi lisätä matematiikan opetusta ja matematiikka tulisi tehdä pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa.

Lisäksi Saraste esittää, että peruskoulun käyneen tulisi tajuta ”ilman sen kummempaa laskemista” prosentti- ja kertolaskuja.

Matematiikan arvoa en toki kyseenalaista, ja Saraste on pohjimmiltaan hyvällä asialla. Kuitenkin on todettava, että hän on minusta lopulta väärässä. Matematiikan tunteja ei pitäisi lisätä. Sanoisin, että syy kehnoon matematiikan osaamiseen ei ole opetuksen määrässä, vaan siinä, ettei lapsia ja nuoria kerta kaikkiaan kiinnosta.

Toisin sanoen tuntien lisääminen johtaisi pahimmassa tapauksessa tilanteeseen, jossa ne, jotka eivät opiskele, eivät edelleenkään opiskele, ja tunnolliset lapset polttaisivat itsensä loppuun.

Osittain samoista syistä vastustan matematiikan tekemistä pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa. Lisäksi vastustan ajatusta siksikin, että se vain lisäisi matematiikan korostamista kouluissa. Muitakin aineita on, jotka eivät ole millään lailla huonoja tai selkeästi vähäarvoisempia.

Nykyinen matematiikan yliarvostaminen syö pohjaa pois muilta aineilta (esimerkiksi historialta) ja ohjaa nuoria tekemään sellaisia ainevalintoja, jotka eivät ole heille kaikkein mieluisimpia. Kuulemani mukaan esimerkiksi historiaa yliopistoon hakiessa kirjoitetulla matematiikalla saa enemmän pisteitä kuin kirjoitetulla historialla. Miksi ihmeessä? Jätän tämän kysymyksen kummittelemaan mieliinne.

Sarasteen standardit laskemisen osalta ovat kyllä todella korkealla, jos esimerkiksi 3 prosentin korotus 1800 euron palkkaan pitää tajuta tuosta noin vain. Itse lasken erittäin hyvin päässä, ja joudun silti miettimään tuota hetken. Korostan myös, että laskemisen nopeus ei ole millään tavalla olennaista.

Oma ehdotukseni on, että peruskoulussa lisättäisiin perusasioiden, kuten prosenttilaskun ja käytännön laskutehtävien osuutta. Nehän todella ovat se ydinasia, jota jokapäiväisessä elämässä tarvitsee. Niille, jotka haluavat, voitaisiin järjestää lisäopetusta korkeamman tason asioista, kuten polynomeista, hankalammista yhtälöistä, korkeammasta geometriasta jne.

Samalla erityisesti lukiossa tulee jättää tilaa myös muille aineille, erityisesti kirjoituksiin.

Sanoisin, että tämä tuottaisi parempia tuloksia kuin muut tähän asti kuulemani ehdotukset.

Leo Karppinen

matematiikan ja filosofian opettajaksi opiskeleva, 23 v.