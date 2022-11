Turun kaupunki- ja ympäristölautakunta hyväksyi 2021 Skanssinmäeksi nimetyn asemakaavan. Siinä osoitetaan kerrostalorakentamista KOY Sorakatu 1:n ja Turun kaupungin omistamille alueille.

Rakentamiseen osoitettujen alueiden luontoarvot ovat merkittävät; vanhaa, todennäköisesti yli 130-vuotiasta männikköä ja lehtoa.

Päätöksenteko, joka on johtanut luontoarvoiltaan merkittävien alueiden kaavoittamiseen kerrostaloalueeksi, tulisi selvittää.

Turun kaupungin ympäristönsuojelu on kartoittanut Skanssin alueen luontotyyppejä ja elinympäristöjä Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten täydennykseksi 2015 ja todennut yllä mainittujen kiinteistöjen luonnon arvokkaaksi. Kaikki alueen arvokkaat luonnonalueet on merkitty karttakuvaan viivoituksella.

Skanssinmäen (30.4. 2020) ja Itä-Skanssin (18.11. 2021) kaavaselostuksissa käytetään kummassakin samaa yllä mainittua alueen luontoarvoja esittelevää karttakuvaa (Skanssinmäen kaavaselostuksessa osaa kuvasta). Kuvassa koko kerrostalorakentamiseen osoitettu alue on viivoitettu; osa nimellä kulttuurilehto ja osa nimellä harjumännikkö. Viivoitetut alueet ovat kartoituksessa arvokkaiksi todettuja luonnonalueita.

Skanssinmäen kaavaselostuksessa kuvaan on liitetty teksti ”Kuva 3. Alueen luonnonympäristön pääperiaatteet”. Itä-Skanssin kaavaselostuksessa kuvateksti on seuraava: ”Kuva 4. Skanssin alueen luontotyyppejä ja elinympäristöjä on selvitetty Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten täydennykseksi Turun kaupungin ympäristönsuojelun toimesta vuonna 2015. Tällöin on tunnistettu luonnon kannalta arvokkaimmat alueet”.

Skanssinmäen kaavaselostuksessa esitellään lisäksi Suomen Luontotieto Oy:n 2018 laatima luontoselvitys, jossa arvioidaan, ettei kaavoitettavalla alueella ole suojelunarvoisia elinympäristöjä.

Skanssinmäen alueen kaavoitus- ja päätöksentekoprosessista syntyy hämmentävä vaikutelma. Onko mahdollista, että epäpätevän luontoselvityksen käyttö ja käytettyyn karttakuvamateriaaliin liittyvien asiatietojen puuttuminen kaavaselostuksesta voisi olla tarkoitushakuista ja tähdätä yksityisen maanomistajan taloudellisten intressien palvelemiseen?

Olen pyytänyt hyväksytyn kaavan uudelleenarviointia yhdessä Luonto-Liiton metsäryhmän ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan kanssa 4.11. lähettämässämme kunnallisaloitteessa.

Päätöksenteon läpinäkyvyys on luottamuksen perusta.

Liisa Näntö