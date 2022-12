Jo sotiemme aikana Suomi puolusti isänmaatamme Puolustusvoimiemme johdolla. Rauha oli myös silloin yhteinen tahto. Ei haluttu hyökätä ketään vastaan. Puolustustaistelut olivat rankat vaatien jokaiselta kansalaiselta, miehiltä ja naisilta, sekä sota- että kotirintamalla lujaa maanpuolustustahtoa. Saavutettiin yhdessä rauha ja itsenäinen Suomi.

Porin prikaati on aina ollut samalla asialla. Sen tärkeät arvot ovat kunnia, velvollisuus, tahto. Näitä toteuttamaan on valikoitunut komentajaksi Puolustusvoimistamme parhaat voimat. Ja millainen isäntä, sellainen talo.

Säkylä on aina ollut ylpeä asemastaan maanpuolustuksen etulinjassa. Kuntamme on myös panostanut merkittävästi tähän asemaan ja saanut siitä tunnustusta: Aikaisemman puolustusministerin kenraalikunnalle, muulle korkealle johdolle ja muille kutsutuille järjestetyllä joulupäivällisellä Säätytalossa arvostettu kenraali totesi 200-päiselle osallistujakunnalle, että "Porin prikaatilla on joukko-osastojemme paras koti". Säkylän kiittävä vastaus oli, että meillä on myös paras joukko-osasto.

Nyt jos koskaan maailma ja Eurooppa tarvitsevat näyttönsä perusteella päteviä rauhan rakentajia. Suomi on saanut kutsun tähän eliittiin. Poliittinen ja Puolustusvoimamme johto on ottanut kutsun vastaan. Näillä on kansalaispiirien vahva tuki.

Rauha on meidän kaikkien yksituumainen tavoite. Varusmiesten koulutus luo hedelmällisen pohjan tälle kehitykselle, jota myös sotilaskotisisaret tukevat.

Puolustusvoimamme on saanut yhteiskunnalta poikkeuksellisen paljon taloudellisia resursseja. Niitä ei ole esitetty eikä tarkoitettu hyökkäystoimiin. Tavoite on puolustaa hyökkäyksen kohteiksi joutuneita ja sitä kautta rakentaa oikeudenmukaista rauhaa.

Tähän myös Nato-jäsenyydellä pyrimme. Näin haluamme myös osoittaa maailmalle, ettei Suomeen tule hyökätä. Me emme puolustautumatta antaudu.

Kiitoksin voimme näin itsenäisyyspäivän ja joulun alla todeta, että Porin prikaatilla on kunnian ja velvollisuuden lisäksi myös hyvä tahto.

Luottamustehtävien loppusuoralla

Esko Eela

Porin prikaatin tukisäätiön hallituksen jäsen