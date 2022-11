Minulla ei ollut ainuttakaan reikää hampaissa, kun olin nuori. Tämä johtui siitä, että isälläni oli tapana vahtia ja ohjata hampaiden pesuani, kun olin alle kouluikäinen.

Nykyään useimmat vanhemmat eivät opeta lapsilleen samaa, ja jopa 5-vuotiailla on reikiä maitohampaissa. Tällainen kasvatuksen laiminlyönti ja kurinpuute näkyy lisääntyneinä kustannuksina terveydenhuollossa, vaikka syntyvyys vähenee koko ajan.

Lapset ja nuoret voivat huonosti. Oppimistulokset laskevat. Lasten ja nuorten tekemä kouluväkivalta yleistyy. Nuoria siirtyy koulun penkiltä katujengeihin.

Niistäkin, jotka selviävät jatko-opintoihin, moni lopettaa joko kesken tai siirtyy viimeistään valmistumisen jälkeen suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia.

Missä mentiin vikaan?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vuosituhannen vaihde oli suomalaisen kasvatushistorian käännekohta. Tuolloin alettiin puhua oikeuksista ja lakattiin puhumasta vastuista. Siitä alkoi alamäki, jonka lopputulos lyö vasten kasvoja nyt.

Syy lasten ja nuorten ongelmiin on vapaa kasvatus eli toisin sanoen kurin puute.

Lapsille annettiin rajaton määrä oikeuksia ja vanhemmat alkoivat lykätä kasvatusvastuuta kouluille ja opettajille. Samalla opettajilta riisuttiin kaikki valta ja keinot oppilaiden pitämiseen kurissa, jotta äidin ja isän kullannupulle ei tulisi paha mieli.

Nyt nämä nuoret puukottavat ihmisiä Majakkarannan kaduilla, diilaavat huumeita Varissuon kulmilla ja spraymaalaavat rakennuksia tai tuhertavat tusseilla rumia sanoja bussien istuinselustoihin − eivätkä osaa kirjoittaa edes sanoja oikein. Viime viikolla bussin penkin selustaan oli tussilla kirjoitettu sana "peenis" ja tänään näin toisen taidonnäytteen äidinkielen kuolemasta, kun rappukäytävän hissin vieressä luki "vitupää". Koulutuksesta ei siis ole varaa leikata.

Vapaa kasvatus eli vanhempien kasvatusvastuun välttely on suurin syy nykyiseen tilanteeseen, jossa lapset ja nuoret voivat pahoin ja oireilevat itsensä vahingoittamisella tai hankkimalla rikosrekisteriä jo alle teini-ikäisinä. Toiset vanhemmat eivät valvo lastensa tekemisiä, eikä rajoja aseteta. Nämä lapset ovat pulassa jo ennen aikuisuutta. Toiset vanhemmat yrittävät kasvattaa lapsia pumpulissa niin, ettei tule koskaan paha mieli, eikä pettymyksiä tarvitse kokea. Kun nämä lapset aikuistuvat, todellisuus antaa avokämmenellä poskelle.

Erityisesti somen käytön yleistyminen yhä nuoremmilla lapsilla on yksi valtava ongelmien aiheuttaja. Sosiaalisen median alustoilla leviävät haasteet kannustavat lapsia ja nuoria mitä typerämpiin tekoihin alkaen astianpesutablettien nielemisestä jopa myymälävarkaus- ja väkivaltarikoshaasteisiin saakka.

Syy lasten ja nuorten ongelmiin on vapaa kasvatus eli toisin sanoen kurin puute. Ratkaisu lasten ja nuorten ongelmiin on kurinpalautus, ja sitä vailla on yhteiskunnassamme aika moni vanhempikin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Alice Girs

kaupunginvaltuutettu (ps)