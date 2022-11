Vuoden 1956 yleislakko ei ole tulossa, mutta kun katsoo valtioneuvoston toimenpiteitä hieman taaksekin päin, niin herra isä, mitä sieltä oikein tulee?

Sipilän hallituksen aikana oli saavutus koulutuksen alasajo kokoomuksen toimiessa kuskina. Niitä seuraamuksia maksetaan nyt ja tulevaisuudessa. Taksia ei kannata edes mainita. Tasavallan budjettia saatiin sentään tasapainoon. Lämmöllä varmaan muistavat kunnan pienipalkkaiset työntekijät, joiden lomaltapaluurahoja leikattiin kolmen vuoden ajan.

Nykyinen hallitus sai meistä riippumattomia koetinkiviä, joita ratkottiin kokemuksen puutteessa onnistuneesti ja paniikinomaisesti epäonnistuen. Kauhistuttaa rahanjako, jossa luvattiin korvata kaikki kustannukset kriiseistä johtuen. No, nyt on paljastunut, miten osa yrityksistä ja kansalaisista on härskisti tilannetta käyttänyt hyväksi.

Vihreät taasen ovat paljastaneet päänsä ja kumartavat Eurooppaan, kun sieltä vähänkin vinkaistaan sana luonto kustannuksista välittämättä. Oma osaaminen ja tietotaito pysähtyy siihen. Siellä on autuas tietämys, on vihreitten motto.

Kepu taasen ei halua antaa saamelaisten päättää, kuka on saamelainen.

Sdp maksaa kaikki kulut valtion kukkarosta täysimääräisenä.

Huh huh. Kun nämä kaatuvat päällemme, ei liene vuoden 1956 yleislakkotunnelmat kaukana.

Taidanpa hakea kauraryynejä ja muita puuroaineita kunnolla jemmaan. Pakollinen viima tulee käymään meidän kansalaisten kukkaron nyörillä. Veikkaanpa, että se yltyy melkoiseksi boforiksi.

Jorma Kemppainen