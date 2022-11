Turun Sanomat uutisoi viimeksi 22.11. kaupunkimetsämme rujosta luonnontilaa heikentäneestä hakkuusta. On käynyt ilmi, ettei virkistysmetsän hävitys ollut luvallinen.

Metsän hakkuulle ei haettu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämää maisematyölupaa. Viheraluepäällikkö tilasi hakkuusuunnitelman ja hakkuun Lounametsältä omalla päätöksellään.

Kaarinassaympäristölautakunta on MRL:ia valvova toimielin. Lautakunnan esittelijänä on johtava rakennustarkastaja. Hänen tehtävänsä on puuttua luvattomaan hakkuuseen ja viedä asia lautakunnan käsittelyyn. Näin ei tapahtunut, vaan asia tuli esille ja pöytäkirjaan puheenjohtaja Ulla Haapasen esityksestä kokouksen muissa asioissa.

Kun hakkuu oli jatkunut yli viikon, viheraluepäällikkö antoi Lounametsän metsänhoitajalle tehtäväksi metsänkäyttöilmoitusten tekemisen Metsäkeskukselle. Ne tulivat tiedoksi Kaarinaan kahden päivän päästä. Silloin kaikki puut oli kaadettu ja puiden kuljetuksilla oli möyritty koko metsä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Metsälain mukaan ilmoitukset on tehtävä kymmenen päivää ennen hakkuun aloitusta. Nyt Metsäkeskus hyväksyi asetuksen vastaisesti ilmoitukset vasta hakkuiden ollessa lopussa. Pelkillä ilmoituksilla ei asemakaavan VL-alueen metsää saa hakata. Se vaatii aina aiemmin mainitun maisematyöluvan.

Turku käsittelee vuosittaiset viherpalveluiden hakkuusuunnitelmat rakennuslautakunnassa. Jo siinä vaiheessa valvova viranomainen aloittaa vuoropuhelun. Ympäristötoimisto on niissä mukana. Merkittävät metsien hoito- ja uudistamistoimet päätetään maisematyölupana lautakunnassa.

Surkeinta on, että Sorron metsän luonnon- ja virkistysarvo tuhottiin hakkuulla pitkäksi ajaksi.

Kaarinalaisten on voitava luottaa asuinpaikkaa valitessaan, että lähimetsät säilyvät ja niiden käsittely perustuu asemakaavan merkintään. Silloin virkistysmetsä ei ole talousmetsä.

Julkisyhteisön ehdoton periaate on kunnioittaa Suomen lakeja. Siksi tämä hakkuu on selvitettävä perin juurin ja on tehtävä tarvittavat johtopäätökset.

Hannu Rautanen

kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja (vihr)

Kaarina