Raumalaisten aamukahvi meni väärään kurkkuun, kun Turun yliopiston suunnitelma keskittää opettajankoulutus Turkuun vuoti julkisuuteen. Tuhannen opiskelijan kampuksen siirto Turkuun ei ole maakunnallisestikaan mitätön asia, vaan satakuntalaiset ovat tosissaan ryhtyneet puolustamaan opettajankoulutuksen paikkaa ja asemaa Raumalla.

Erityisenä yksityiskohtana Turun yliopiston leikkauslistalla nousee esiin käsityönopet-tajakoulutuksen lakkauttaminen kokonaan, mitä ehdotusta pidän käsittämättömänä. Puhutaanhan yliopistosta, joka sijaitsee länsirannikon vienti- ja teollisuuskäytävällä, jossa kädentaitojen osaajille riittää jatkuvasti kysyntää.

Pohja kädentaidoille ja kiinnostus teknisiin opintoihin luodaan yhä vieläkin peruskoulussa, mutta koulutettujen opettajien puute on merkittävä uhka jo lähivuosina. Meillä ei ole Satakunnassa eikä Varsinais-Suomessa siihen varaa, sillä osaajapula on huutava.

Käsityön opetus ja käsityönopettajan koulutus on Suomessa keskittynyt Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoihin sekä Åbo Akademiin. Tekninen työ ja tekstiilityö ovat virallisesti muodostaneet yhteisen kokonaisuuden vuodesta 1994 lähtien ja yhteisen oppiaineen, käsityön, vuodesta 1998 alkaen.

Vuonna 2017 yläkouluissa käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa määriteltiin käsityön työtavoiksi tekninen työ ja tekstiilityö, mutta niiden tuntimäärät putosivat yläkouluissa kolmannekseen aiemmasta.

Muutos monimateriaaliseen käsityöhön ei lisännyt tyttöjen kiinnostusta teknologiaa ja teknisiä töitä kohtaan, eivätkä pojat liioin ole valinneet tekstiilityötä valinnaisaineekseen. Tämä selvisi Helsingin yliopiston tekemästä kyselytutkimuksesta kaksi vuotta uudistuksen jälkeen.

Teknisiä taitoja kuten perinteistä käsityötäkään ei tule hukata digitalisaation pyörteisiin.

Muutoksen läpivienti ei opettajankoulutuksessakaan ilmeisesti sujunut ilman kasvukipua, kun Turun yliopisto nyt harkitsee käsityönopettajien koulutuksesta luopumista.

Periksi ei kuitenkaan pidä antaa. Teknisen työn ja muiden kädentaitojen opiskelua tulee peruskouluissa jopa lisätä, koska Pisa-tulokset kertovat omaa karua kieltään suomalaislasten luonnontieteellisistä taidoista. Kaikki eivät edelleenkään opi kolmiulotteista tai matemaattista ajattelua pulpetin tai tietokoneen ääressä.

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät, kun voi ohjatusti tutustua eri materiaaleihin ja oppia niiden työstämistä eri tekniikoiden avulla. Myös keskittymiskyky paranee, kun voi rauhoittua työn ääreen. Teknisiä taitoja kuten perinteistä käsityötäkään ei tule hukata digitalisaation pyörteisiin.

Tulevissa vaaleissa kokoomuksella on näytön paikka. Laadukas opettajankoulutus on meille kunnia-asia, ja koulutusta tulee olla tarjolla kaikkialla Suomessa myös teknisissä aineissa. Näin kalliit tekniset luokat eivät jää tyhjilleen, ja oppilaiden siirtyminen peruskoulusta ammatillisiin opintoihin on ketterämpää ja motivoitua. Myös opetussuunnitelmien tulee olla ajan tasalla ja vastata aikamme haasteisiin.

Kädentaitoja tarvitaan, ei vain elinkeinojen ja viennin näkökulmasta, vaan myös pedagogisin ja inhimillisin perustein. Mikä onkaan parempaa, kuin ilo itse tehdystä käyttöesineestä tai lahjasta?

Anu Sallinen

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

hallituksen varapuheenjohtaja

Satakunnan Kokoomusnaiset