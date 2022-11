Vaikka Rauman yli tuhannen opiskelijan opettajankoulutuslaitos ei ole syyllinen emoyliopistonsa talouden paisumiseen ja sijoitustoiminnan epäonnistumisiin, hakee yliopiston johto säästöjä juuri Rauman kampukselta.

Uhka tarkoittaa lyhyellä, muutaman vuoden tähtäimellä sitä, että Rauman kaupunki joutuu rahoittamaan vuosittain Turun yliopiston Rauman yksikön toimintaa. Rauman kaupungin tuesta huolimatta on suuri vaara, että jo lähivuosina asia nostetaan uudestaan esille.

Kaikki me tiedämme, miten tärkeä opettajainkoulutus on juuri nyt Suomessa. Rauman OKL toimii hyvin. Siitä huolimatta rehtori Jukka Kola haluaa Rauman suuren yksikön lopettaa ja siirtää opetuksen Turkuun muka säästöjen nimissä.

Suomen ammattikorkeakouluilla on ohjesäännöissään opetustehtävän lisäksi alueellinen kehittämistehtävä. Osa yliopistoista toimii ammattikorkeakoulujen tapaan omien maakuntiensa kehitysveturina. Turun yliopistolla tällaista tärkeää näkökulmaa ei ilmeisesti juuri nyt painoteta.

Rauma on Satakunnan selvästi elinvoimaisin kaupunki. Raumalla on monta vahvuutta, joihin on yliopistokoulutus kuulunut tärkeänä osana. Rauma on oikea opiskelijakaupunki, joka koostuu ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja Rauman OKL:n yli tuhannesta opettajaopiskelijasta.

Onkohan rehtori Kola tutustunut Rauman vahvuuksiin? Turulla olisi Raumasta oppimista esimerkiksi teollisuuspolitiikan, merenkulun ja matkailun aloilta.

Rauma on myös esimerkillinen omalla kulttuurillaan, josta valmistuvat opettajat saavat hyviä tartuntoja mukaansa, kun lähtevät opetustehtäviin ympäri Suomea. Raumalla on oma tunnelma, jota on haastavaa kuvata sanoilla. Politiikassa toimitaan sopuisasti, omat kansanedustajat Matias Marttinen ja Kristiina Salonen ovat ryhmiensä parhaimmistoa eduskunnassa.

Saneeraajat ovat Suomessa arvostettuja. He eivät mieti töidensä heijastusvaikutuksia. Kukaan ei osaa murehtia kokonaisuutta. Ihmetellään vain, miksi Suomi tyhjenee.

Jukka Tuori

MMM

Huittinen