Turun Lyseon lukio ja yläaste siirrettiin keskustasta Runosmäkeen vuonna 1994 ja toiminta jatkui siellä vuoteen 2018 eli 24 vuotta. Siinä vaiheessa uusi rakennus oli toimintakelvoton.

Koulurakennus oli aikansa kalleimpia rakennuksia Turussa. Veronmaksajien kukkaroa tyhjennettiin erittäin reippaasti.

On ollut hämmentävää, että vasta nyt ensimmäisen kerran (TS 22.11.) julkisuudessa selvitetään tilannetta.

On todella aika pohtia, kuka on vastuussa veronmaksajien rahoista. Vastuulliset tahot on etsittävä ja löydettävä. Taloudellinen vastuu on kannettava.

Ei riitä se, että otetaan vain oppia tulevaisuutta ajatellen. Oppirahat ovat liian kalliit.

Veronmaksajat odottavat tietoa siitä, paljonko poliitikot, suunnittelijat, rakentajat ja huolto levittivät rahojamme koulurakennukseen ja kuka ne maksaa.

Selvitystä odotetaan