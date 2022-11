Viitaten kirjoitukseen (TS Mielipiteet 16.11.), jossa te herra Mäkelä kannatatte aidan rakentamista itärajalle vedoten itsenäisyyteemme ja Natoon liittymiseen, kehottaen meikäläistä tutustumaan paremmin isänmaamme historiaan.

Sattuipa huomautus kerrankin kohdalleen, olen nimittäin harrastanut historian lukemista ja tutkimista, etenkin sotahistorian osalta jo 80 vuotta. Aloitin lukemisen seitsemänvuotiaana noutamalla silloisesta Littoisten kirjastosta ensimmäisen osan Vänrikki Stoolin tarinoista, ja etenin lukemisessa osa kerrallaan. Historian ollessa nykyisin ainoa seuralaiseni, Tuonelan herran noutaessa vaimoni.

Maailmanhistoriassa tiedetään faktatietona vuorenvarmasti, etteivät yhdenkään valtion rakentamat aidat taikka esteet ole olleet minkäänlaisena esteenä hyökkääjien rajanylityksille, ei edes Kiinan valtaisa kivimuuri. Faktaa on myös se, että aitojen rakentamisessa ollaan tarvittu suunnattomia rahavaroja.

Yllämainituista asioista johtuen negatiivinen asenteeni itärajan aidan rakentamiseen syntyikin hetkessä, heti tiedon siitä saatuani. Aidan rakentaminen itärajalle ei anna eikä tuo mukanaan minkäänlaista turvallisuutta Suomen kansalaisille.

Jos itänaapuri haluaa rajan ylittää ilman lupaa, sieltä ei tulekaan mitään kävelijöitä, vaan useampi ohjusparvi peräkanaa, jonka jälkeen aidasta on jäljellä ainoastaan kaivoon heitetyt miljoonat eurot ja valokuvia.

Kaiken lisäksi päätöstä aitahankkeesta tehtäessä unohtui päättäjiltä kokonaan, että Suomessa elää köyhyysrajan alapuolella valtava määrä kansalaisia. Nuoria on heitteillä. Sairaaloiden leikkausjonoissa on kymmeniätuhansia potilaita. Masennuksesta kärsiviä on satojatuhansia, ja olemme maailman itsemurhatilastoissa kärjessä. Valtakunnan ajoväylät ovat isolta osalta aivan rapakunnossa.

Monessa muussakin arkiasiassa puutteita esiintyy, kansakunnan velankin ollessa huippulukemissa, vaarana vielä ehkä tuleva talouslama koko maapallon puitteissa.

Meikäläisen isänmaallisuuteen kuuluu ennen jonkun rakennuspäätöksen tekemistä, että huomioidaan näiden yllä mainittujen asioiden todellisuus, niiden ensisijainen hoitaminen ja korjaaminen valtakunnan päättäjien toimesta.

Mitä tulee itsenäisyyteen, sen me menetimme sinä päivänä, kun liityimme Euroopan unioniin vuonna 1995, vahvistaen asian vielä liittymällä Natoon. Jos ollaan aivan rehellisiä, me olemme nykyisellään pelkkä pieni vasallivaltio Euroopan supervaltioiden määrätessä, montako mäntyä taikka kuusta voimme metsistämme kaataa.

Perustuslaki kyllä toteaa, että maan asioita pitää hoitaa ainoastaan vaaleilla valitulla eduskunnalla, työvälineenä eduskunnan itsensä valitsema hallitus. Mutta mitä itsenäisyyttä tällainen elämänmuoto yhteiskunnassa on, missä arkisten asioiden hoitamiseen annetaan määräyksiä maan rajojen ulkopuolelta? Allekirjoittanut ei ainakaan kehtaa silmät auki valehdella itselleen nykyistä tilaa aitona itsenäisyytenä, koska se on todellisuudessa ainoastaan minimi-itsenäisyyttä.

Aitahankkeella mitä ilmeisimmin halutaankin todellisuudessa tahallaan itänaapuria hieman ärsyttää, ja antaa ”härmäläinen” voimannäyte. Kun näissä asioissa liikutaan ja leikitään, monesti käykin niin, että ajan kuluessa kalikka osuu heittäjän omaan nilkkaan. Maailmanhistoria on tämänkin teorian monissa asioissa ja valtioissa todeksi todistanut.

Jorma Oksanen

eläkeläinen, Littoinen