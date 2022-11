Koulumaailma on ollut tänä syksynä julkisuudessa paljon esillä. On levottomuutta, toimimatonta erityisopetusta, ilkivaltaa, jengiytymistä. Koulu ei kuitenkaan elä erillään muusta yhteiskunnasta, vaan on sen kuva.

Ensin haluaisin hieman rauhoitella. Suuri osa nuoristamme voi hyvin. Suuressa osassa kouluistamme lapset saavat opiskella rauhassa. Suuri osa perheistä jaksaa huolehtia jälkikasvustaan.

Polarisaation ilmiö on kuitenkin läsnä myös kouluissa. Haasteitakin riittää. Mielenkiintoinen fakta on, että varsin suuri osa opetusalan ammattilaisista on liikuttavan yksimielisiä siitä, mitä nykykoulussa pitäisi tehdä, jos saisimme päättää. Seuraavassa muutama ote kasvatuksen ammattilaisten hyvin usein esittämiä parannusehdotuksia.

Inkluusio on ollut esillä yhtenä laadukkaan opetuksen haittatekijänä. Mutta inkluusio ei ole vihollinen, vaihtoehtojen vähyys ja resurssipula ovat. Tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja kyllä, jonkin verran myös keskitetyn palvelun kouluja.

Kaikkia erityisen tuen oppilaita ei voi sijoittaa samaan pienryhmään ja toivoa, että homma alkaa sujua. Aistiyliherkkä vaatii erilaiset olosuhteet kuin ADD-oppilas.

Ilman rahaa inkluusio on pelkkää selviytymistä ja tulipalojen sammuttelua.

Valitettavan usein erityisopetus joudutaan suunnittelemaan niin, että itse oppilas ei ole keskiössä; mennään resurssit, henkilökunnan saatavuus, lukujärjestystekniset asiat, jopa tilaratkaisut edellä, kun oppilaan edun pitäisi aina olla se ykkönen. Perheiden toiveita tulee kuunnella herkällä korvalla ja lopullisen päätöksen lapsen koulupaikasta tekee huoltaja.

Kaupungissamme ollaan laatimassa erityisopetusstrategiaa, mikä osoittaa, että päättäjätasollakin on kuultu huoli erityisopetuksen nykytilasta. Toivon, että strategia ei jää tekstin tasolle, vaikka sen tasokas jalkauttaminen kouluihin tulee nielemään rahaa.

Tarvitaan pienet ryhmäkoot, ja silloinkin pitää katse suunnata myös ryhmän koostumukseen pelkän pääluvun sijaan. Jos luokassa on yksikin erityisen tuen oppilas, sen pitää vaikuttaa myös luokan kokoon. Alueellisia pienluokkia, kiitos!

Segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiseen tulee puuttua, mutta se onkin sitten jo monen muunkin tekijän yhteispeliä; kaupunkisuunnittelua ja asuntopolitiikkaa.

Opetuksessa tarvitaan järjestelmällisyyttä, selkeyttä, johdonmukaisuutta, strukturointia, rauhaa ja ihan tarkoituksellisesti keskittymistä ja pitkäjännitteisyyttä tukevaa opetusta. Perusasiat kunniaan ja viriketulva pienemmäksi.

Moniammatillisuus on tärkeää, mutta niin, että palvelut eivät sirpaloidu. Kuraattorit, koulupsykologit ja terveydenhoitajat sekä kolmas sektori tuovat lisäarvoa koulun arkeen. Henkilökunnan pysyvyys edesauttaa lasten turvallisuuden tunnetta ja tukee oppilaantuntemusta.

Joskus kaipaan myös vanhan ajan tuttuja talonmiehiä ja terveydenhoitajia takaisin koulun arkipäivään.

Koulu ei voi myöskään yksin ratkaista kaikkia asioita, sillä ensisijainen kasvatustyö on huoltajien vastuulla. Tarvitaan perheet mukaan.

Siksi perheiden tukeminen kannattaa aina. Samoin toimivat mielenterveyspalvelut, tavoitettava nuorisotyö ja kaikille avoimet harrastusmahdollisuudet ovat nuorten hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä.

Turun kaupungin budjetti saatiin pakettiin, ja nyt poliitikkojen täytyy olla hyvin tarkkana, että palvelutasosta ei tingitä, kuten pormestariohjelmassa on luvattu.

Laadukas opetus, kasvatus ja koulutus on kallista, siitä ei pääse mihinkään. Vielä kalliimpaa on jättää kouluttamatta.

Mervi Uusitalo-Heikkinen

luokanopettaja

kaupunginvaltuuston varajäsen (vas)