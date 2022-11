Putin ryöstää Ukrainalta valloittamiltaan alueilta kaiken minkä irti saa aina pikkulapsia myöden.

Länsi on aivan liian kitsas Ukrainan auttamisessa. Aseita on jonkin verran toimitettu. USA eniten, toisena Britannia, Ranska jarruttelee ja Saksa on kahlehtinut itsensä Hitlerin tekoihin silloisessa Neuvostoliitossa, ja sen antama aseapu on ollut vaatimatonta.

Angela Merkelin rakentamaa Eurooppaa ei enää ole. Pelkkä muisto on jäljellä hänen ja Putinin yhteistyöstä, jonka Putin pystyi hetkessä tuhoamaan ja jonka uudelleen rakentaminen vie vuosikymmeniä.

Kun Putin ei tällä hetkellä sotarintamilla pärjää, hän on alkanut terrorisoida siviiliväestöä tuhoamalla Ukrainan infraa.

Ihmetystäni herättää, miksi vain Venäjän yksittäisiä julmuuksia Ukrainassa pidetään sotarikoksina. Eikö hyökkäys kaikkinensa ole yhtä ja samaa rikosta?

Myös Iranin suhteen länsi on uskomattoman avuton. Sen lisäksi, että Iran aseistaa Venäjää, se on kohta myös ydinasevalta. Jo pitkään se on ollut suurin terrorismin levittäjä Lähi-idässä ja muuallakin. Tästä huolimatta EU, USA ja Britannia pyrkivät hinnalla millä hyvänsä vanhan ydinsopimuksen restaurointiin. Alkuperäisen sopimuksen tarkoituksena ei ollut estää Iranilta ydinasetta, sitä piti vain siirtää 10–15 vuotta eteenpäin siinä toivossa, että Iraniin vaihtuisi tuona aikana järkevämpi hallinto.

Iranissa edelleen jatkuville pappishallinnon diktatuurin vastaisille mielenosoituksille ei länneltä ole yhtenäistä ja selvää tukea herunut. Ei, vaikka satoja on ammuttu kuoliaaksi ja tuhansia pidätetty julmiksi tiedettyihin vankiloihin.

Länsi on tällä hetkellä tuuliajolla ilman selvää ja päättäväistä johtajaa. Euroopasta sellaista ei ole sitten Winston Churchillin löytynytkään ja USA:ta, joka aina aikaisemmin on ollut lännen itseoikeutettu keulamies, johtaa ikääntynyt, sairaalloinen presidentti.

Jos länsi ei pysty saamaan aisoihin edes Venäjää, jonka bkt on alle Etelä-Korean – Iranista puhumattakaan – niin miten se kuvittelee pärjäävänsä yhä aggressiivisemmaksi muuttuneen Kiinan kanssa tulevaisuudessa?

Esa Aittokallio