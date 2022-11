Eri isoissa kaupungeissa on ollut valtavasti rikoksia ja raakaa väkivaltaa, mitä monet nuoret ovat tehneet. Helsingissä on ollut katujengejä ja niissä on ollut erittäin paljon väkivaltaa. Tampereella on ollut myös paljon rikoksia, joita ovat nuoret tehneet. Turussa on ollut puukotuksia.

Nyt nähdään, mitä on käynyt. Monissa suurissa kaupungeissa nuorisopsykiatriset osastot ovat aivan täynnä, jotkut joutuvat nukkumaan patjoilla, kun ei ole omaa sänkyä osastolla. Lastensuojelu ei toimi kunnolla. Päihteet ja huumeet ovat arkipäivää nuorten elämässä.

Kiusaamista on kouluissa ja siitä monet lapset kärsivät. On erittäin paljon köyhiä lapsiperheitä koko Suomessa ja monilla perheillä ei ole rahaa kunnon elämiseen.

Kuka ottaa vastuun? Poliittiset päättäjät, ehkä?

Nuorten tilannetta ei ole ymmärretty laajemmin yhteiskunnassamme ja nyt nähdään sen seuraukset.

Yksi iso suuri ongelma on koko Suomessa se, että psykiatrista hoitoa lapset ja nuoret eivät saa ajoissa. Jonot hoitoon ovat useita kuukausia.

Ensi vaalikaudella tulisi kohdistaa huomattavasti enemmän huomiota vaikeuksissa oleviin lapsiin ja nuoriin. Heissä on se tulevaisuus.

Juhlapuheissa poliittiset päättäjät lupaavat kaikille aina jotain hyvää, mutta lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikille tärkeää ja toivottavasti tulevissa juhlapuheissa ennen tulevia eduskuntavaaleja nyt ensin luvataan parantaa tätä lasten ja nuorten asemaa meillä Suomessa.

Mika Lille

Helsinki