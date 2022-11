Noin kolmessa ja puolessa sadassa Suomen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa on jälleen vaaleilla valittu uudet luottamushenkilöt toimimaan ylimmissä päätäntäelimissä.

Näihin vaaleihin liittyen on viimeksi kuluneiden viikkojen aikana radiossa ja muissa medioissa sekä kahvipöydissä käytykin vilkasta keskustelua. Joskus jopa niin antaumuksella, että sivusta seuraaja on päätynyt pohtimaan, onko kirkko enää ollenkaan se sama hengellinen instituutio, josta aiemmin on balanssia voinut elämäänsä tavoitella, vai huojuvatko kirkolliset perusrakenteet nykyisellään liiaksi?

Jo pidemmän aikaa ovat myös monet vanhemmat illanistujaisissaan vaihtaneet ajatuksia siitä, miksi kirkkoa ja sen toimintaa ollaan jatkuvasti maallistamassa sen varjolla, että saataisiin nuoret kiinnostumaan kirkosta.

Eikö ennemminkin kannattaisi satsata siihen, että näinä levottomina maailman aikoina kirkko pyrkisi, ihan aikuisten oikeesti, pitäytymään lujasti juurillaan ja tarjoamaan nuorille vakautta arjen kurimusten keskellä ilman huojuntaa sinne tänne?

Perusarvoja kunnioittava kirkko rinnalla kulkijana saattaisi toimia turvallisena tien näyttäjänä nuorelle itsensä löytämisen polulla. Mutta onko seurakuntien työntekijöillä siihen mahdollisuuksia, ja halua lähteä nuorten maailmaan, rinnalle heidän arkeensa?

Sitä kautta joku kuitenkin saattaisi tavoittaa elämäänsä edes hiukan samaa seesteistä turvallisuuden tunnetta, jota perustuksillaan pysyvä kirkko on sukupolvien ajan kyennyt seurakuntalaisilleen tarjoamaan… ja jopa ilman, että kirkkoja olisi tarvinnut alkaa muuttamaan seuraintaloiksi.

Tällaiset nuorten, ja vähän vanhempienkin, asioista kiinnostuneiden seurakuntalaisten kysymykset epäilemättä avautuvat myös vasta valittujenkin luottamushenkilöiden pöydille. Ennemmin tai myöhemmin.

Seurakuntavaalien lisäksi kuluva vuosi on muutenkin ollut kirkon piirissä merkittävä vuosi, onhan Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa vietetty diakonian 150-vuotisjuhlaa. Tästä aiheesta keskusteltiin taannoin muun muassa Yle 1:n Sohvakirkko-lähetyksessä, joka oli äänitetty Helsingin Viikin kirkossa.

Tuossa keskustelupainotteisessa kirkonmenossa pohdittiin myös lähimmäisyyttä ja auttamista, sekä niiden merkitystä tavallisen arjen keskellä. Jokainen voi olla lähimmäinen, ja jokainen voi myös auttaa.

Hilkka Pulli

turkulainen runoilija