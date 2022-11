Hannu Miettunen moittii kolumnissaan "Moni tekee paheksumisessa tämän virheen" (TS 19.11.) ihmisten moraalin epäloogisuutta. Miettusta häiritsevät sosiaalista mediaa alustanaan käyttävät aktivistit, jotka nostavat ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia esiin. Miettunen kokee, että ajankohtaisia ihmisoikeusloukkauksia on tekopyhää kritisoida, jos ei ole aikaisemmin puuttunut kaikkiin muihinkin rikkomuksiin.

Olemme kaikki vain ihmisiä. Emme aina huomaa, mitä maailmassa tapahtuu. Kaikki eivät joka kerta ole hereillä ja huomioimassa jokaista ihmisoikeusloukkausta.

On täysin selvää, että voisimme jokainen olla vielä aktiivisempi ja tehdä vielä enemmän. On kuitenkin hedelmätöntä moittia ihmisoikeuksien puolustajia siitä, että he eivät ole täydellisiä.

Ei edes Miettusen ihannoimana aikana, jolloin "vielä luettiin kirjoja" eikä "lähetetty digiterveisiä", saatu aikaiseksi tarttua kaikkiin ongelmiin. Miettunen itse antaa kolumninsa alussa esimerkkejä olympiakisojen järjestämisestä ihmisoikeuksia rikkoneissa valtioissa, kuten vuonna 1980 Neuvostoliitossa.

Sosiaalinen media tasapainottaa pelikenttää, kun ääneen pääsevät vähemmistöt, kuten esimerkiksi trans- ja saamelaisaktivistit, jotka eivät tyypillisesti ole saaneet tilaa mediassa.

Miettunen paheksuu someviestintää, ja toki somessakin on omat ongelmansa. Sosiaalinen media kuitenkin tasapainottaa pelikenttää, kun ääneen pääsevät vähemmistöt, kuten esimerkiksi trans- ja saamelaisaktivistit, jotka eivät tyypillisesti ole saaneet tilaa mediassa.

Miettunen valittaa, että naisten oikeuksista, kuten oikeudesta olla joutumatta raiskatuksi tai saada laillinen ja turvallinen abortti, ollaan kiinnostuneempia kuin "universaaleista ihmisoikeuksista".

Tiedoksi Miettuselle, että naiset ovat ihmisiä ja erityisesti naisiin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset ovat yhtä vakavia kuin ne, jotka kohdistuvat sekä miehiin että naisiin. Naisten oikeuksien ajaminen on universaalien ihmisoikeuksien ajamista.

Miettusen ei tarvitse onneksi jäädä surkuttelemaan sitä, miten ihmiset tarttuvat hänen mielestään vääriin asioihin. Demokratiassa eläminen on hienoa siitäkin syystä, että jos huomaa, että jokin ihmisoikeusloukkaus jää vaille huomiota, voi itse ryhtyä herättämään keskustelua asiasta. Miettuselle tehtävä on vielä erittäin helppo, sillä hänellä on Turun Sanomien uutispäällikkönä sekä areena että valtaa päättää suurilevikkisen sanomalehden sisällöistä.

Tervetuloa mukaan ihmisoikeustyöhön. Se kuuluu kaikille.

Outi Lindström

Turku