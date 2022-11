Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on kestänyt yhdeksän kuukautta. Venäjä tunkeutui naapurimaan puolelle kaikkien kansainvälisten lakien vastaisesti ja aloitti silmittömän tuhoamisen. Tämä Venäjän sota Ukrainaa vastaan on täysin yksipuolista toisen itsenäisen valtion tuhoamista.

Kahden itsenäisen valtion keskinäinen sotatila tarkoittaa yleensä sitä, että sotaa käydään rajojen tuntumassa rintamalinjoilla. Tässä Venäjän hyökkäyksessä pääasiallinen taistelumuoto on siviili- ja infrastruktuurikohteiden totaalinen tuhoaminen. Ukrainaa on käytännössä "kielletty" tulittamasta Venäjän rajojen sisäpuolelle, eli tämä Venäjän hyökkäyssota on Ukrainan kannalta ainoastaan puolustustaistelua.

Tästä johtuen länsimaiden on annettava Ukrainalle enemmän sotilaallista apua ohjusten torjuntaan soveltuvilla aseilla. Näitä ohjustentorjunta-ohjusjärjestelmiä pitää toimittaa Ukrainalle niin paljon, että Venäjän ampumat ohjukset ja risteilyohjukset pystytään tuhoamaan jo ilmassa, ennen kuin ne iskeytyvät siviilikohteisiin.

Kaikilla Euroopan unionin mailla ei tämän tyyppisiä asejärjestelmiä ole, mutta kaikki Euroopan unionin maat pystyvät osallistumaan näiden asejärjestelmien kustannuksiin, kun ne sijoitetaan Ukrainan maaperälle torjumaan Venäjän hyökkäyssotaa.

Ukrainalle pitää myös toimittaa talvisodankäynnille soveltuvia varusteita, joissa varusteissa Pohjoismaat ovat avainasemassa. Tämä on erittäin tärkeää, koska Venäjälle ei pidä antaa talvella aikaa koota joukkojaan, vaan Ukrainalle pitää antaa mahdollisuus hyvillä tavisodankäynnille soveltuvilla varusteilla ja aseilla ajaa venäläiset pois alueeltaan.

Ukrainalle on annettava täysi mahdollisuus toteuttaa suunnitelmansa, koska Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta ja tämä ei onnistu ilman länsimaiden massiivisia ase- ja varustuspaketteja.

Pertti Leppänen

Lieto