Matematiikka ei ole oppiaine muiden joukossa. Sillä se on yhtä perustavaa laatua kuin luku- ja kirjoitustaito. Ilman matemaattisia taitoja eivät monet tieteet aukea ollenkaan.

Suomi on insinööriyhteiskunta. Itse asiassa kaikki Pohjoismaat ovat. Ei liene sattumaa, että nämä maat ovat myös hyvinvoinnin ja talouden mittareilla maailman kärkeä.

Keskeinen edellytys teknisen alan koulutukselle ovat riittävät matemaattiset taidot.

Opetuksessa matematiikan tuntimäärää tulisi lisätä. Matematiikka olisi saatava pakolliseksi kirjoitettavaksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa. Entä matematiikkapainotteisten päiväkotien perustaminen?

Numeroita ei pidä pelätä. Lapset voivat ajatella, että ne ovat makeisia ja aikuiset, että ne ovat rahaa. Koska matematiikka-sana kauhistuttaa useita ihmisiä, voitaisiin ainakin peruskoulussa käyttää sanaa laskento.

Kertotaulu on kaiken perusta. Prosenttilaskun nopea tajuaminen on tarpeen. Peruskoulun käyneen tulee tajuta, ilman sen kummempaa laskemista, paljonko on 3 prosentin korotus 1800 euron palkkaan tai paljonko on esimerkiksi 12 kertaa 18.

Yrjö Saraste

sotaveteraani 99 v.