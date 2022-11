Nykyään me maksamme Suomessa työttömyyskorvauksia ja valitamme työvoimapulasta, vaikka meillä on useita 60-vuotiaita ammattitaitoisia työnhakijoita.

Olen kuullut, että heille ei tule työhaastatteluun kutsua, vaikka pätevyyskriteerit täyttyvät ja aktiivista tervettä työaikaa olisi vielä 4–6 vuotta jäljellä. Tiedän, että se on tuntunut loukkaavalta varsinkin, kun sama työpaikka on ilmoitettu uudelleen avoimeksi.

Työnantajalla on todella vaativa valintatehtävä. Työn vaatimukset saattavat edellyttää uusimman teknologian hallintaa, mutta kaikki työtehtävät eivät ole sellaisia.

Työnhakijan toimintavalmius selviäisi alustavasti henkilökohtaisessa haastattelussa. Mutta miksi näihin haastatteluihin ei tietojeni mukaan aina kutsuta yli 60-vuotiaita?

Ikä ei ole kaikkein ratkaisevin pätevyyskriteeri ainakaan psykologisten havaintojen pohjalta ajatellen. Kun ajattelemme nykyisiä johtavia valtionpäämiehiä, ei 70 vuottakaan ole este vaativalle päätöksenteolle. Esimerkiksi Joe Biden, 79, toimii suurvallan johtajana. Paavi Franciscus, 85, johtaa katolista kirkkoa jne. Miksi meillä Suomessa 60-vuotias työnhakija ei ole enää kiinnostava työnantajalle?

Suomessa oli syyskuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan noin 171 500 avointa työpaikkaa ja samaan aikaan lähes 232 900 työtöntä työnhakijaa. Elokuusta syyskuuhun työttömyys oli laskenut lähes kaikissa ikäryhmissä, mutta yli 64-vuotiaiden työttömyys oli pysynyt suunnilleen samana.

Olen tehnyt työurani aikana mallinnuksia merkittävän uran tehneistä johtajista ja väliportaan osaajista. Yritykset ovat halunneet saada heidän kokemustietonsa ja osaamisensa salaisuuden tallennettua tulevaisuuden varalle.

Työtekniikat ja insinööritaito kehittyvät koko ajan, mutta hiljainen tieto säilyy ja kasvaa kokemustietona. Se tuottaa kykyä erottaa isot ja pienet asiat toisistaan ja lisää vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtämistä. Tämä ei liity tekniseen tietoon vaan ilmiöiden hahmottamiseen, ihmissuhteiden hoitamiseen ja asioiden ennakoimiseen.

Lisäksi heikkojen signaalien huomaaminen ja sen tajuaminen, mihin ollaan menossa, voi kasvaa työkokemuksen mukana. Uran loppuvaiheessa ei tarvitse enää kilpailla, vaan on mahdollisuus aidolle yhteistyölle.

On sanottu, että kohtaanto-ongelmaan on haettava ratkaisua kolmesta kohteesta: työnhakijasta, työnantajasta ja työnvälittäjästä. Työnhakijan kutsuminen työhaastatteluun on jo pieni askel työvoimapulan hoitamiseen. Osaava työntekijä saattaa olla jo oven takana.

Ailo Uhinki

psykologi, FT