Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvallisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla. Esimerkiksi kohdatessa erilaisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia on ensiarvoisen tärkeää, että lapset ja nuoret kokevat ilmapiirin turvalliseksi ja ammattilaiset luotettaviksi aikuisiksi.

Lapsen ja nuoren kohtaamisessa on kunnioitettava lapsen ja nuoren oikeuksia, kuten itsemääräämisoikeutta ikätason mukaisesti. Esimerkiksi nuorella voi olla riittävät valmiudet tehdä omaa hoitoa koskevia päätöksiä yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Lapsuus ja nuoruus ovat yksilön kehityksen kannalta kriittistä aikaa, joten positiiviset kohdatuksi tulemisen kokemukset aikuisten kanssa voivat kantaa hedelmää myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi oppilaitoksissa ja kouluissa lasten ja nuorten hyvinvointia heikentäviä riskejä voidaan tunnistaa jo hyvissä ajoin, jolloin vaikutusmahdollisuudet hyvinvointiin ovat suurempia.

Positiivisilla ja luottamusperusteisilla kohtaamisilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat edistää lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta myös laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla, ja samalla edistää heidän oikeuksiensa toteutumista.

Valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn tulokset ovat osoittaneet jo useampana vuonna, että sateenkaarinuoret kokevat muita ikätovereitaan useammin huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on vuosien saatossa yhteiskunnassa parantunut, ei heidän asemansa ole sama verrattuna hetero- ja cissukupuolisiin ikätovereihin. Tämä linkittyy vahvasti myös turvallisuuden kokemuksiin, sillä moni sateenkaarinuori altistuu arjessaan, niin koulussa kuin kotona, henkisen tai fyysisen väkivallan uhalle.

Kouluympäristössä nuorille keskeinen terveyspalvelu on kouluterveydenhuolto, jonka rooli nuorille merkityksellisenä palveluna on osoitettu suomalaisessa väitöskirjatutkimuksessa. Väitöskirjan osatutkimuksessa sateenkaarinuoret kuvasivat, kuinka yläkoulun aikainen kouluterveydenhuolto on tärkeä palvelu saada omaa terveyttä ja hyvinvointia tukevaa tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmista.

Tämän lisäksi sateenkaarinuoret näkivät, että kouluterveydenhoitaja voi turvallisena aikuisena vaikuttaa siihen, että kouluympäristö on moninaisuutta hyväksyvä ja inklusiivinen. Suomalaiset kouluterveydenhoitajat myös tunnistivat olevansa tärkeässä roolissa toimiessaan turvallisena ja luotettavana aikuisena nuorille.

Tulokset viittaavat siihen, että inklusiivisella ja moninaisuutta hyväksyvällä kouluterveydenhuollolla voidaan edistää sateenkaarinuorten hyvinvointia ja lisätä heidän turvallisuuden kokemustaan. Samalla tavoin on tärkeää, että myös muissa lasten ja nuorten sosiaalisissa ympäristöissä ilmapiiri on moninaisuutta hyväksyvä, turvallinen, eikä esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä tehdä oletuksia ulkonäön ja muiden ulkoisten tekijöiden perusteella.

Tällä tavoin voidaan edistää entistä paremmin lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta, joka myös heijastuu heidän hyvinvointiinsa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvallisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla.

Minna Laiti

terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Miia Hänninen

toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Joona Sormunen

järjestötyöntekijä, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry