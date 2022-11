Kurjenmäen asukastoimikunta vastustaa TVT Asunnot Oy:n vuoden 2023 talousarvioesityksessä ehdotettua 4,5 prosentin vuokrankorotusta, koska inflaatio on noussut korkeimmalle tasolle yli 30 vuoteen. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) mukaan inflaatio on ollut viimeksi nykyistä korkeammalla ennen 1990-luvun lamaa.

Nykyisestä taloudellisesta tilanteesta kärsivät erityisesti pienituloiset turkulaiset.

Asumiskustannukset vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon kotitalouksilla jää rahaa muuhun kulutukseen. Erityisesti yksin asuvien pienituloisten tulotaso jää asumismenojen jälkeen alle kohtuullisen minimitoimeentulon tason.

TVT Asunnot Oy:n vuokrataloissa asuu paljon pienituloisia turkulaisia. Turun kaupungin etu ei ole kuitenkaan, että yhä useampi asukas joutuu hakemaan toimeentulotukea välttämättömiin kuluihin. "Suurimmalla osalla saajista toimeentulotuki täydentää muita etuuksia, kuten työttömyysturvaa ja asumistukea, jotka eivät riitä kattamaan kotitalouden välttämättömiä menoja" (4.7. Sosiaalivakuutus.fi).

Toisille Kelan byrokratiaviidakko on niin monimutkainen, että he säästävät ruuan laadusta tai lääkkeistä, koska etuuden hakeminen on niin vaikeaa. Tämä ei ole kenenkään etu.

TVT Asunnot Oy:n liikevaihto oli 80,7 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja yhtiö työllisti 60 henkilöä. Liiketoiminnan voitto oli 14,1 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 17,1.

TVT Asunnot Oy noudattaa omakustannusperiaatetta. Asuinhuoneistojen vuokrat määräytyvät asuinhuoneistokohtaisesti asunnon sijainnin, kunnon ja varustetason mukaan.

Näiden lukujen valossa pyydämme Turun kaupungin päättäjiä vielä harkitsemaan suunniteltuja vuokrankorotuksia. Nyt pienituloiset ovat vaarassa pudota köyhyysloukkuun, josta on vaikeaa päästä pois.

Sari Lähteenmäki

Kurjenmäki