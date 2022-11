Ispoisten hiihtomajalla on pitkä sodanjälkeinen historia alueen nuorten ja aikuisten hiihtoharrastuksen, kilpahiihdon sekä seudun asukkaiden talvisen hiihtelyn tukikohtana, jossa varsinkin viikonloppuisin sai nauttia lämmintä mehua ja Salosen leipomon sokerisia munkkeja.

Tätä taustaa vasten majan nykyinen kunto herättää huolta ja surua. Seinät ovat täynnä suttuisia töhryjä. Ikkunoissa ilkivallalta suojana olevat vanerilevyt ovat pahasti vääntyilleet. Rappuset oven edessä ovat jo osin lahonneet.

Kaikkea majan kunnossapitoa leimaa välinpitämättömyys.

Kaupungin latuverkosto ulottuu Luolavuoresta Ispoisiin, Lausteelle ja aina Kaarinaan asti. Majan takana kulkee todella kaunis pururatakierros merimaisemineen.

Kun majan takaiselta radalta lähtee metsäpoluille, yksi niistä päätyy hiihtomajan taakse. Kulkiessani tuota polkua majan takana on lohduton näky: puoliksi rikkirevitty vanha ikkuna-aukko sekä maassa ympäriinsä erilaista huonekaluromua. Majan peltikatolla on monivuotiset lehtikasat paksuina kerroksina. Vielä hetki, niin peltikatto on ruostunut puhki, ellei jo ole. Ainakin kesästä saakka tilanne on ollut revityn ikkuna-aukon osalta sama.

Tästä kaikesta välinpitämättömyydestä huolestuneena otin ruuvivääntimen mukaani ja kävin ruuvaamassa takapihan ikkunavanerit takaisin paikoilleen.

Ilmeisesti hiihtoseuralla ei ole nykyisellään voimavaroja tai kiinnostusta pitää majarakennusta kunnossa tai sen ympäristöstä huolta. Tilanne on jatkunut jo useita vuosia samanlaisena.

Maja sijaitsee luonnonkauniilla paikalla lähellä kaupunkia ja sinne kulkee hyvä tie, jota ilmeisesti kaupunki huoltaa. Lähellä on paljon asutusta Ispoisissa, Ilpoisissa ja Katariinassa.

Olisiko joku muu turkulainen urheiluseura kiinnostunut Ispoisten hiihtomajasta ja sen kunnossapidosta tai esimerkiksi Ispoisten omakotitaloyhdistys? Vielä muutama vuosi nykymenoa, niin Ispoisten hiihtomajaa ei enää ole.

E. Matilainen