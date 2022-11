Vastaan lukijan mielipiteeseen "Caruna-kaupat vain yksi esimerkki suomalaisten maksumiehen roolista" (TS 16.11.).

Suomalaiseen keskusteluun tuntuu vakiintuneen narratiivi, jossa sähkönjakeluyhtiöt nähdään rahantekokoneina, jotka laskuttavat asiakkailtaan poskettomia summia antamatta mitään vastineeksi.

Tämä on harmillista, sillä todellisuudessa suomalainen sähkönjakelu on eurooppalaisessa vertailussa varsin kohtuuhintaista, ja suomalaiset olosuhteet, erityisesti harva asutus ja pitkät välimatkat huomioiden jopa halvimpien joukossa.

Sähkönjakeluyhtiön kustannuksista suurin osa syntyy verkon rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Kyse on hyvin pääomavaltaisesta toiminnasta, jossa iso osa liikevaihdosta käytetään investointeina verkon parantamiseen. Siksi liikevoiton tulkinta toiminnan kannattavuuslukuna on virheellistä, kun iso osa kustannuksista (noin 25 prosenttia) on rahoituskuluja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa vasta liikevoiton jälkeen.

Sähkönjakelulaskusta noin 35–55 prosenttia on veroja eli sähköveroa ja arvonlisäveroa. Tämä ei jää jakeluyhtiön käteen vaan tilitetään valtiolle verotuloiksi. Loppuosasta isoin osuus menee suomalaista huoltovarmuutta ja venäläisestä fossiilisesta energiasta irtautumista tukeviin investointeihin sekä verkkopalvelujen eli esimerkiksi viankorjauksen, kulutusseurannan ja liittymispalveluiden tarjoamiseen asiakkaille sekä rahoittamisen korkokuluihin. Vain pieni osa maksetaan voitonjakona omistajille.

Sähkönjakeluverkoilla on kriittinen rooli energiakriisistä selviämisessä tarvittavan vihreän siirtymän edistämisessä. Lisääntyvä määrä sähköautoja, ilmalämpöpumppuja, sähköistyvää kaukolämpöä sekä omaa uusiutuvaa aurinko- tai tuulivoimatuotantoa vaatii nykyistä vahvempia sähköverkkoja. Ilman tätä irtautuminen venäläisestä ja fossiilisesta energiasta ei ole mahdollista. Tästä harvoin kirjoitetaan, kun puhutaan sähkönjakelun hinnoittelusta.

Tämän vuoden aikana toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla myös sähkönjakeluyhtiön toimintaan. Kustannuskasvu näkyy kaikkialla niin raaka-aineissa, polttoaineissa kuin sähkön hinnan takia nousseissa häviöenergian kustannuksissa.

Carunan osalta tämän vuoden verotettavan tuloksen uskotaan puolittuvan vuoden takaisesta. Rahantekokoneesta ei siis ole kyse.

Toivon, että suomalaisen sähkönjakelun osalta katseet käännetään kaikkeen siihen hyvään, mitä toimintavarmat ja siirtokyvyltään riittävät verkot mahdollistavat meille kaikille - yksittäisille asiakkaille, yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Noora Neilimo-Kontio

talous- ja varatoimitusjohtaja

Caruna