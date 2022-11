Moni vanhempi pohtii, voiko ikäviä asioita ottaa lapsen kanssa puheeksi, ettei aiheuteta lapselle pahaa mieltä. Haastavien asioiden esiin nostamiselle ja keskustelulle olisi kuitenkin hyvä olla perheen arjessa tilaa.

Puhuttaessa lapsen oikeuksista nostetaan usein esiin lapsen oikeus turvalliseen ja hyvään elämään. Turvallisessa ympäristössä lapsella on rohkeutta esittää vanhemmille haastaviakin kysymyksiä ja saada niihin vastauksia.

Useassa perheessä on erityisesti tänä vuonna keskusteltu rahasta ja sen riittävyydestä. Myös eri tiedotusvälineissä käyty ajankohtainen uutisointi on voinut herättää lapsessa huolta ja pelkoa tulevasta. Lapsen mieli on saattanut täyttyä aikuisiakin askarruttavilla kysymyksillä: ”Pärjäämmekö varmasti, riittääkö raha ruokaan ja voimmeko maksaa talven sähkölaskuja?”

Esimerkiksi vanhemman kokema taloudellisiin huoliin liittyvä stressi voi heijastua lapsen ja vanhemman välisiin suhteisiin ja vaikuttaa kodin ilmapiiriin. Huolestunut vanhempi ei ehkä ole lapselle emotionaalisesti läsnä tai voi olla normaalia lyhytpinnaisempi.

Vanhemmat lähtökohtaisesti haluavat suojella lapsiaan ja täten saattavat jättää kertomatta heille vaikeista asioista.

Haastavien asioiden esiin nostamiselle ja keskustelulle olisi hyvä olla perheen arjessa tilaa.

Puhumattomuus kuitenkin jättää lapsen yksin pohtimaan, mistä on kysymys. Lapsi aistii perheen ilmapiiriä ja siten mahdollisia huolia. Tällöin lapsen mieli saattaa paisutella asioita vielä pelottavammiksi kuin tilanteet todellisuudessa ovat.

Lapsen suotuisaa kehitystä tukee se, että lapsi saa ymmärrettävän selityksen kokemilleen, näkemilleen ja kuulemilleen asioille hänen arjessaan.

Vaikeista asioista keskusteleminen on helpointa silloin, kun aikuinen on itse käsitellyt tilannetta, hänellä on jaksamista hyväksyä lapsen erilaiset reaktiot sekä suunnitelma, miten edetään.

Vaikeuksista puhuminen tulisi suhteuttaa lapsen ikätasoon, esimerkiksi käyttämällä hänelle tuttuja sanoja ja ilmaisuja sekä tuomalla esiin, miten tilanne vaikuttaa perheen arkeen tai vanhemman käyttäytymiseen.

Aina tällaiseen valmistautumiseen ei ole mahdollisuutta, joten silloin vanhemman tärkein tehtävä keskustelun edetessä on pyrkiä rauhallisuuteen, olla lapsen tukena ja pitää yllä toivon näkökulmaa.

Yhteinen tulevaisuuteen ja ratkaisuihin tähtäävä keskustelu lisää perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikä lapsen tarvitse arvuutella, mikä vanhemman mieltä painaa.

Vanhemman vastuulla on kuitenkin aina rajata keskustelua siten, ettei lapsen mieli täyty liikaa vanhempien huolista. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi omista huolistaan ja kysymyksistään.

Pitkäkestoisen ahdistuksen tiedetään vaikuttavan heikentävästi mielenterveyteen. Joten vanhempi, ethän jää huolien kanssa yksin. Myös lapselle on tärkeä osoittaa, että tukea on saatavilla ja avun hakeminen ei ole häpeällistä.

Janette Vesterinen

projektipäällikkö

Minna Magnusson

projektisuunnittelija

YLVA – ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tukeminen -hanke, Mieli ry