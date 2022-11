Littoisissa on viime aikoina kaivettu ahkerasti sähköjohtoja maahan. Näin laajamittaisissa projekteissa aina sattuu ja tapahtuu, mutta keskustelun laajuus paikallisissa someryhmissä on indikoinut, että työn jäljessä on paikoitellen ollut toivomisen varaa. Tien reunoilla on vaarallisia kuoppia, ja asennusta odottavat maakaapelit törröttävät kulkureiteillä.

Oman pihamme kaivuuoperaation alkaessa kävimme osoittamassa työmiehille linjan, mitä pitkin valokuitu kulkee, mutta vaiva oli turha, koska kuitu oli seuraavana päivänä kaivettu poikki. Kuidunkorjaajan auto onkin ollut tavanomainen näky alueellamme viime aikoina.

Operaation kaoottisuutta miettiessä tulee helposti mieleen, että kukahan tämän kokonaisuuden tilaaja on ja kenen pussista kuitulinjojen pikakorjaukset maksetaan. Vastausta ei tarvitse pitkään miettiä: minä itse!

Fortumin sähkönsiirtoverkot myytiin pääosin ulkomaisten pääomasijoittajien omistamalle Carunalle 2014. Kokoomusministerit Jyrki Katainen ja Jan Vapaavuori sekä vihreiden omistajaohjauksesta vastannut ministeri Pekka Haavisto tukivat kauppaa ja vakuuttelivat, että myynti olisi hyvä ratkaisu.

Jokainen sähkölaskut maksava muistaa, miten kauppojen jälkeen sähkönsiirtohintoja nostettiin reippaasti. Vilpittömät vetoomukset ulkomaisiin omistajatahoihin eivät herättäneet heissä halua vetää korotuksia takaisin.

Jotkut saattavat myös muistaa uutisoinnit siitä, miten Carunan aggressiivisen verosuunnittelun (rahojen kierrättäminen veroparatiisien kautta) ansiosta valtio menettää vuosittain kymmenien miljoonien verotuloja (valtiovarainvaliokunta torppasi 2018 Finnwatchin suosituksen lainsäädännön korjaamiseksi, täten antaen siunauksen verovälttelyn jatkumiselle).

Näistä Caruna tiedotteissaan vaikenee, vaikka se muisti toki näin verotietojen julkistamisen aikana lanseerata tiedotteen, jonka mukaan se on 100 suurimman yhteisöveron maksajan joukossa.

Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny tienasi uusien verotietojen mukaan viime vuonna hieman alle 800 000 euroa ansiotuloja, josta leijonanosan muodostaa Carunan toimitusjohtajan palkka. Korvaus on kohtuuton ja käsittämätön monopoliasemassa olevan yrityksen johtohenkilölle ja ilmeisesti Yli-Kyynyllekin arka paikka, ainakin se perusteella, että hän 2020 pyysi verohallintoa poistamaan nimensä yli 100000 euroa ansaitsevien listalta.

Vaikka yrityksen johdossa vastuuta ja velvollisuuksiakin varmasti riittää, tehtävään ei liity tervettä markkinakilpailua ja riskiä markkina-aseman menettämisestä huonon päätöksenteon vuoksi, sillä sähköverkko on ja tulee olemaan osa pysyvää infrastruktuuria.

Julkisuudessa Caruna on perustellut sähkönsiirtohintojen korotuksia alati kasvavilla kustannuksilla, mutta yrityksen haasteet eivät ole näkyneet tuloksessa. Päinvastoin liikevaihto ja liikevoitto ovat viime vuosina tasaisesti kasvaneet.

Viime vuonna yritys saavutti noin 400 miljoonan euron liikevaihdon ja vajaan 200 miljoonan euron liikevoiton. Tulos on suhteettoman kova reilun 200 henkilön yritykselle, jonka päätoimiala on huolehtia suomalaisten kotien perusinfrastruktuurista (vertailun vuoksi Bayerin liikevaihto oli noin 800 miljoonaa euroa, mutta henkilöstö viisinkertainen).

On sanomattakin selvää, että tavallinen kansalainen ihmettelee ministerien taannoisia puheita sähkönsiirtoverkkojen myynnin kannattavuudesta. Fortumista eriytetty sähkönsiirtoliiketoiminta olisi kotimaisten omistajien käsissä, maltillisimmilla tulostavoitteilla ja rehellisellä veropolitiikalla ollut kannattavaa ja imagoltaan puhtaampaa liiketoimintaa.

Ulkomaiselle omistajapohjalle Caruna on rahantekokone, jolta on turha odottaa kädenojennuksia kuluttajia kohtaan.

Vaikka kuluttajana en haluaisi, että sähkönsiirtomaksuni kulkevat veroparatiisien kautta, meille tulevat vain yhden toimijan sähkökaapelit ja näin ollen on mahdotonta valita vastuullisempaa toimijaa saatikka kilpailuttaa sähkönsiirtosopimusta.

Caruna toki mainostaa verkkosivuillaan kotimaisuuttaan, mutta fakta on, että ulkomainen omistuspohja kasvoi viime vuonna entisestään Kevan myytyä 12,5 prosentin omistusosuutensa Carunasta.

Menneet asiat nousevat mieleen, kun katselen myllättyä kotikatuani ja seuraan Facebookin tuohtunutta keskustelua. Omakotitaloasukkaan näkövinkkelistä kaapelointiprojektia on lisäksi hankaloittanut kostea syyskeli; täytetyt kaivannot ovat olleet yhtä mutavelliä, ja kun vielä ylös kaivetut maa-ainekset ovat paikoitellen päätyneet takaisin kuoppaan väärässä järjestyksessä, savea kulkeutuu runsain määrin kenkien mukana sisälle taloon.

Caruna-kaupat ovat valitettavasti vain yksi esimerkki siitä, miten paljon kannattavaa liiketoimintaa on vuosien mittaan myyty ulkomaisille omistajille, ja meille suomalaisille on jäänyt vaan kuraiset kengänpohjat ja maksumiehen rooli.

Ville Saarimaa

Littoinen