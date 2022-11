Turun Sanomat käsitteli 10.11. lastensuojelun synkkää tilaa Varsinais-Suomessa. Kirjoituksessa tuotiin esiin muun muassa julkisena palveluna tuotettujen lastensuojelupalvelujen kustannustehokkuus ja asiakkaiden edun mukaisuus verrattuna ostopalveluihin.

Julkinen laadukas palvelutuotanto on toki aina ensisijainen vaihtoehto, mutta pidän tärkeänä tuoda esiin myös muita näkökulmia tulevien hyvinvointialueiden palvelujärjestelmiin liittyen.

Yritykset ja järjestöt täydentävät julkisen tahon omaa palveluvalikkoa tilanteissa, joissa julkisen tahon ei ole kustannustehokasta järjestää kaikkia palveluja omana tuotantonaan taikka julkiset palvelut eivät ole vapaana. Palvelut, joissa asiakasmäärä vaihtelee tai joissa vaaditaan vahvaa erityisosaamista, ovat esimerkkejä tilanteista, joissa hyvinvointialueen on kustannustehokkaampaa hankkia palvelu oman tuotannon sijaan.

Yksityisten yritysten kohdalla sosiaalipalveluissa ongelmalliseksi koetaan muun muassa voitontavoittelun ja asiakkaan edun välinen ristiriita sekä ulkomainen omistuspohja. On kuitenkin tärkeää huomioida, että yrityksiä on monenlaisia.

Havaintojeni mukaan se, miten toiminta on järjestetty (oy, kunta, järjestö) ei automaattisesti takaa palvelun laatua, vaikuttavuutta ja asiakkaan edun huomioimista tai sulje niitä pois. Kentällä on edelleen ilahduttava määrä myös kotimaisia pk-yrityksiä, joissa työtä tehdään sydämellä tavoitellen asiakkaan etua ja yhteiskunnallista hyötyä, joten toivon, ettei kaikkia yksityisiä yrityksiä niputeta samaan.

Jokaisessa yrityksessä omistajat määrittelevät, mitä voitto tarkoittaa ja arvopohjaltaan terveessä yrityksessä voitto on muutakin kuin euroja. Tulosta ei myöskään tavoitella keinolla millä hyvänsä, eikä etenkään henkilöstön, ympäristön tai sidosryhmien kustannuksella, vaan hyvä lopputulos on hyvä vain, mikäli se on saavutettu eettisen tarkastelun kestävien keinojen avulla.

Keskustelussa julkisen ja yksityisen sektorin palvelujen kustannuksista tulisi huomioida myös se, että yksityisen sektorin ja julkisen sektorin hinnat eivät ole suoraan vertailukelpoisia, sillä ne sisältävät eri kustannuseriä. Käsitykseni mukaan julkinen sektori ei sisällytä hintoihin esimerkiksi kiinteistöjen vuokrakuluja, kuten yksityisen sektori tekee, mutta tästä huolimatta viimeisimmissä Kuusikkokuntien raporteissa yksityinen sijaishuolto on ollut julkista tuotantoa edullisempaa.

Hyvinvointialueiden tuleva palvelustrategia, osto-osaaminen sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden seuranta näyttelevät suurta roolia siinä, mitkä tahot näitä palveluja jatkossa tuottavat. Kilpailutusten valmisteluun tarvitaan vahvaa hankinta- ja substanssiosaamista sekä objektiivista arviota siitä, mistä palvelun hinta muodostuu.

Kaikkia toimijoita tarvitaan, jotta asiakas saa laadukasta ja hänen tarpeitaan vastaavaa palvelua mahdollisimman oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Henna Komonen

toimitusjohtaja

Merikratos oy