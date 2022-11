Viime aikoina on puhuttu paljon hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta. Erityisesti keskustelua on ollut yhteiskunnan varojen jakamisesta kaikkien tarvitsevien ja koko ajan lisääntyvien kohteiden kesken.

Hyvinvointialueuudistus, koronapandemia, Ukrainan sota ja lähestyvät vaalit ovat tuoneet erilaisia tarpeita käyttää julkista rahaa paljon ja viisaasti. Tässä keskustelussa jää valitettavan vähälle huomiolle se, mistä nuo jaettavat varat tulevat.

Vuosittaisia verotietoja ihmetellessä ei voi olla huomaamatta, miten suuri rooli yrityksillä on hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittajina. Yritystoiminnan yhteydessä maksettavien ja tilitettävien verojen määrä nousee vuosittain kymmeniin miljardeihin euroihin. Jo yksinomaan yhteisöjen tuloverona yritykset maksoivat viime vuonna yli 7,3 miljardia euroa.

Suurimpiin maksajiin kuuluu muun muassa varsinaissuomalainen Bayer, jonka verot ylittivät viime vuonna 115 miljoonaa euroa.

Yhteisöveroista kolmasosa tilitetään kunnille ja kaksi kolmasosaa valtiolle. Yhteisöverojen lisäksi yritykset tilittävät ja maksavat useita veroja ja veronluonteisia maksuja, joilla niinikään kustannetaan hyvinvointiyhteiskuntamme palveluja. On siis äärettömän tärkeää, että meillä on hyvinvoiva yrityskenttä, joka tuottaa lisäarvoa sekä erilaisia tuloja ja maksuja yhteiskunnalle.

Noin puolet yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista liittyy suoraan työnantajana toimimiseen. Työllistämiseen liittyen yritykset tilittävät esimerkiksi ennakonpidätyksiä, työeläkevakuutusmaksuja, sosiaaliturvamaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Yritys maksaa itse suoraan yhteisöveron, ympäristöverot, kiinteistöveron ja työnantajan osuuden eri vakuutusmaksuista. Osa veroista, kuten arvonlisäverot ja valmisteverot, peritään asiakkailta tuotteiden hinnassa ja osa taas työntekijöiltä palkanmaksun yhteydessä.

Mitään näistäkään verotuotoista ei syntyisi ilman yritystoimintaa, vaikka ne eivät jääkään suoraan yritysten kustannuksiksi.

Verovirroilla kustannetaan meidän kaikkien käyttämiä hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten koulutusta, sosiaaliturvaa, liikenneinfraa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa.

Jotta voisimme ylläpitää edes nykyisen tasoista hyvinvointiamme, on meidän välttämätöntä sekä pitää että houkutella lisää menestyvää yritystoimintaa niin koko maahan kuin Varsinais-Suomeen. Meidän on oltava veto- ja pitovoimainen niin yrityksille kuin työntekijöillekin.

Kysymme Turun kauppakamarissa säännöllisesti jäseniltämme, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten sijaintipäätöksiin. Listan kärjessä on pitkään ollut sopivan työvoiman saatavuus, mikä ei varmastikaan yllätä tällä hetkellä. Seuraavaksi tärkein asia on hyvät liikenneyhteydet eli raaka-aineiden, tuotteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden sujuva liikkuminen alueella. Kolmanneksi nousee kasvukeskuksen sijainti alueella, mikä kertoo osaltaan alueen elinvoimasta ja vireydestä.

Kun kysymme yrityspäättäjiltä, mitkä ovat heille tärkeitä kilpailukykytekijöitä, eli mihin he satsaisivat yhteistä rahaa, on kolmen kärki selkeä: terveydenhuolto, koulut ja julkiset liikenneyhteydet. Nämä ovat nimenomaan asioita, joilla houkutellaan työvoimaa alueelle, säilytetään kasvukeskukset elinvoimaisina ja pidetään liikenneyhteydet kunnossa. Nämä ovat myös asioita, joiden rahoittamiseen yritykset itse vahvasti osallistuvat verojen ja veroluonteisten maksujen kautta.

Nyt on erityisen tärkeää huolehtia yritysten elinvoimasta ja samalla veronmaksukyvystä. Kun ajat huononevat, huudetaan hyvinvointiyhteiskuntaa apuun aina enemmän ja enemmän. Apua on tarjottavissa vain silloin, kun rahoitus on kunnossa.

Pidetään hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus kunnossa huolehtimalla yrityksistämme. Varmistetaan sekä työvoiman saatavuus – keinoja kyllä on – että liikenneinfran kunnossa pysyminen. Niillä päästään jo pitkälle.

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja

Turun kauppakamari