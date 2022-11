Päivi Huhtanen (vihr) toivoi 10.11. Turun Sanomien mielipidepalstalla kirjoituksessaan ”Kaarina kieltämässä sisarusperiaatteen”, että Kaarinassa päätöksenteossa ajateltaisiin lasten etua kouluunottamisperusteista päätettäessä. Tätä me kaikki haluamme.

Sivistyslautakunnan kokouksessa 2.11. ja sittemmin kaupunginhallituksessa tehtiin päätökset olla ottamatta käyttöön vihreiden valtuustoaloitteessa esitettyä sisarusperiaatetta koulupaikkojen jaossa. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös perusopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteita. Oppilaaksiottoa päätettiin uudistaa niin, että jatkossa vanhempien toive huomioidaan lähikoulupäätöstä tehtäessä.

Lähikoulutoive mahdollistaa laajemmin erilaisten lähtökohtien huomioinnin kuin sisarusperiaate, muun muassa jatkossa myös eroperheiden ja uusperheiden koulutoiveet voidaan huomioida. Aiemmin koulutoiveita ei ole kysytty, vaan lähikoulupaikka on osoitettu suoraan. Toiveen on tähän asti voinut esittää vasta toissijaisen koulupaikan haun kautta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On tärkeää, että Kaarinassa sisarukset pääsevät samaan kouluun. Sisarusperiaatteen ongelma on kuitenkin se, että se loisi epätasa-arvoa niiden välille, joilla sisarus on ja niiden joilla ei, koska vain ensimmäisen toiveita kuultaisiin.

Sivistyslautakunta on jo aiemmin päättänyt väliaikaistilojen hankinnasta Piispanristin alueelle helpottaakseen oppilasmäärän kasvusta johtuvaa painetta kaupungin keskustassa.

Malla Rannikko-Laine

sivistyslautakunnan puheenjohtaja (kok)