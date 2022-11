Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) hallituksen kokouksessaan 8.11. tekemä päätös osoittaa tämän varsin selvästi.

Omaishoito koskee useita eri väestöryhmiä. Hoidettavat ovat lapsia, nuoria, työikäisiä, iäkkäitä henkilöitä, pitkäaikaissairaita ja vammaisia.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen, määrärahasidonnainen palvelu, mutta siihen ei ole subjektiivista oikeutta. Laissa säädetään omaishoitajille maksettavien palkkioiden vähimmäismäärät sekä yleiset myöntämisedellytykset.

Palkkioluokkien lukumäärä, palkkioiden taso sekä myöntämiskriteerit vaihtelevat kunnittain ja kuntayhtymittäin. Hyvinvointialueella ne nyt yhtenäistetään.

Meillä omaishoidettavien kokonaismäärä on kuntien/kuntayhtymien ilmoittamien tietojen mukaan 3 549, joista 65-vuotiaita tai sitä vanhempia on selkeä enemmistö eli 2 279. Muutamasta kunnasta ei tietoja ole saatu. Koko maassa 70 prosenttia omaishoitajista saa alinta palkkiota, joka lain mukaan on 423,61 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta nykyisiä myöntämisperusteita ja laatinut ehdotuksen myös kansallisista myöntämisperusteista. THL ei päätä omaishoidon palkkioiden tasosta. Kansallisen omaishoidon tuen käyttöönotto vaatii lakimuutoksen.

Varsinais-Suomen kunnissa on ollut vaihtelevasti palkkioluokkia 1–3 ja lisäksi raskas siirtymävaihe. Palkkioluokka 3 on ollut käytössä vain kahdeksassa kunnassa. Nyt se tulee käyttöön koko alueella.

Vaihteluvälit palkkioluokkien sisällä euromääräisesti alimmasta korkeimpaan ovat kunnissa olleet huomattavat. Nyt hallituksen päätöksen mukaiset palkkiot tulevat olemaan joka palkkioluokassa matalammat kuin tämänhetkiset korkeimmat maksettavat palkkiot.

Tässä nykytilanteessa, kun hoitajista ja hoitopaikoista on huutava pula, omaishoitajien merkitys tulee korostumaan.

Kylmä tosiasia on siis se, että osa omaishoitajista joutuu jatkamaan työtään ensi vuonna nykyistä pienemmällä palkkiolla. Osalla palkkio saattaa nousta jonkin verran.

Valmistelevat lautakunnat ovat antaneet lausuntonsa näistä palkkioista, mutta niitä ei hallitus ole huomioinut millään tavalla. Niissä on ymmärtääkseni varsin yksimielisesti viestinä ollut se, ettei kenenkään omaishoitajan palkkiota pidä laskea. Satakunta on jo ilmoittanut omat palkkionsa, jotka ovat huomattavasti korkeammat kuin nyt meillä päätetyt.

Tässä nykytilanteessa, kun hoitajista ja hoitopaikoista on huutava pula, omaishoitajien merkitys tulee korostumaan. Omaishoito vähentää kotihoidon aloittamisen tarvetta, jossa vähän palveluja tarvitsevien määrä on lisääntynyt ja kriteereitä on jouduttu kiristämään. Omaishoitajien korkeinkin palkkioluokka vastaa vain 2–3 vrk:n osastohoidon tai hoivayksikön hintaa. Pitkällä aikavälillä omaishoidon lisäämisellä syntyisi kustannussäästöjä.

Nyt tehty hallituksen päätös, joka ei ihan yksimielisesti kaiketi syntynytkään, on mielestäni moraaliton. Haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvoinnista emme ole valmiita huolehtimaan, mutta rahaa tuntuu kyllä löytyvän tämän valtavan hallintohimmelin luomiseen ja ylläpitämiseen.

Olen itse aikanani työni ohella toiminut muistisairaan isäni palkattomana omaishoitajana. Väitän, että kukaan omaishoitaja ei tee työtään vain rahasta, vaan myös rakkaudesta lähimmäiseensä.

Pirjo Lampi

kaupunginvaltuutettu (ps) Turku

Varhan varavaltuutettu ja Ikääntyneiden palveluiden valmistelulautakunnan jäsen