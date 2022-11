Onpa ikävää, että ihmiset jaksavat ja kehtaavat valittaa siitä, että osa uimahallien saunoista on suljettu. Ollaan ennemmin kiitollisia siitä, että uimahallit ovat auki ja saamme harrastaa monien terveydelle välttämätöntä vesiliikuntaa!

Ilman saunaa kyllä pärjää, mutta ilman vesiliikuntaa moni menee huonoon kuntoon. Sähköä on nyt pakko säästää ja se, että osa julkisista saunoista on suljettu, on siihen hyvä keino.

Innokas vesijumppaaja