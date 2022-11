Olen erittäin suurella mielenkiinnolla seurannut sähkökeskustelua tänä syksynä mediasta ja nostaisin esiin faktan, jota tuskin monikaan päättäjistä on ottanut huomioon.

Me olemme viisihenkinen perhe, kaksi aikuista ja kolme lasta. Sähkölaskumme on ollut talvikuukausina noin 150–250 euroa. Tämäkin on ollut jo paljon kesäkuukausiin verrattuna ja sopimuksen päättyessä joulukuussa voi summan kertoa noin seitsemällä. Lyhyellä laskuopilla tekee aika monta satasta kuukautta kohden lisää.

Kun meillä elämiseen tällä hetkellä jää noin 1000 euroa kuukaudessa kaikkien laskujen jälkeen, niin kohta ei jää mitään. Samalla kun ruoan hinta nousee, lainojen korot nousevat, bensan hinta nousee, kaikki elämisen kulut nousevat, pysyvät palkat samana.

Kertoisiko joku viisaampi, miten tästä talvesta selvitään? Minun järkeni mukaan ei mitenkään!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Meillä molemmat aikuiset ovat töissä ihan ok palkoilla, monissa perheissä ei ole näinkään "hyvin" asiat.

Kertoisiko joku viisaampi, miten tästä talvesta selvitään?

Katse tulevaisuudessa näen veden selvästi, miten moni talous tulee menemään nurin ja tämän johdosta perheiden henkiset murheet vain paisuvat. Jokainen voi miettiä, mihin se johtaa.

Ihan yhdentekevää on tässä kohtaa kenenkään sanoa, että "säästäkää" sähköä. Niin paljon sitä ei lapsien kanssa pysty säästämään, että olisi riittävän suuri hyöty kuussa, paitsi asumalla taivasalla.

Huolestunut äiti