Hannu Miettunen kirjoitti (TS 5.11.) muun muassa ikääntyneiden hoivan sopimusten irtisanomisista.

Attendo ja Mehiläinen etunenässä, Esperikin muiden mukana ovat olleet vaatimassa tuntuvia korotuksia palveluhintoihin – jopa kymmeniä prosentteja. Vaatimukset ovat kohtuuttomia! Vaan eipä taida näillä hoivajäteillä olla näemmä käsitystä kohtuudesta ollenkaan. Ne tavoittelevat voittoja omistajilleen, kohtuudesta piittaamatta.

Miettunen toteaa, että tällä sabotoidaan jo varmalta näyttänyt kokoomuksen vaalivoitto. En tiedä sabotoinnista, mutta tosiasiahan on, että kokoomus on toiminut vahvana veturina ulkoistamispäätöksissä ja nyt nähdään, mihin se johtaa, kun valta annetaan ulkoisille toimijoille.

Tätähän se on, heillä on nyt valta toimia ”ota tai jätä” -periaatteella. Ellei hintaa nosteta, irtisanotaan sopimukset! He määrittävät hinnan, koska tietävät, ettei hyvinvointialueella ole tarpeeksi omia palveluyksiköitä, jonne ikäihmisiä voitaisiin siirtää heiltä. Kylmää kyytiä!

Tällaistako haluamme ikäihmisillemme ja heidän omaisilleen? Pelkoa ja epävarmuutta, mihin tämä johtaa. Kasvaako ikäihmisen oma osuus palveluasumisen kustannuksissa? Kuka hoitaa ja missä asukkaat jatkossa, jos kunnat eivät nyt suostu korotuksiin?

Ei auta hoivajättien sanoa, ettei keneltäkään mene koti alta, kun kaikki on auki jättien heitettyä kunnille uhkavaatimuksensa. Vai uskaltavatko jätit siksi todeta tämän niin varmana, koska kunnat eivät voi kieltäytyä korotuksista? Valta olisi näin liukunut jo pois maksajilta eli kunnilta ja sen myötä hyvinvointialueilta.

Toivottavasti tulevat hyvinvointialueet miettivät nyt tarkkaan, miten oman tuotannon osuutta nostetaan, ettei liian suureksi paisunut hoivajättien osuus vie päätösvaltaa sielläkin.

Maaret Laakso

(sd)