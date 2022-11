Turun ja Tampereen perinteinen kilpailu houkuttelevuudesta on kääntynyt Tampereen voitoksi jo vuosia sitten. Miksi näin? Kenen vastuulla on tai tuloksena syntyy alueen elinvoimaisuus?

Olin mukana noin 10 vuotta Turun Kauppakamarin valtuustossa ja seurasin siellä käytyä keskustelua. Samoin 20 vuoden kokemus Piikkiössä seuraten Turun päätöksentekoa ja toimintaa on antanut selkeän kuvan, miten asioita on hoidettu.

Turulla on monessa suhteessa ylivoimainen etu Tampereeseen verrattuna. Merenrantakaupunki satamineen, hieno historiallinen tausta, Suomen vanhin yliopisto ja sen tuottamat asiantuntijat (nyt viimein myös diplomi-insinöörin tutkinto), potentiaalinen lyhyt ja suora lentoliikenne sekä naapurimaahamme Ruotsiin että Keski-Eurooppaan, elinvoimaiset ympäristökunnat. Varmaan muutakin löytyy.

Uutena ”maahanmuuttajana” olen hämmästellyt sekä poliitikkojen että eri järjestöjen kykyä tuottaa parempaa toimintaympäristöä kuin mitä nyt tehty tutkimuskin tuo esille. Siinä missä Tampereella ja sen kehyskunnissa tunnutaan viedyn eteenpäin todellisia talouselämään ja palveluihin liittyviä asioita, Turussa käytetään aikaa kiistelemällä toriparkista, raitiovaunuliikenteestä, konserttitalosta, funikulaarista ja Tunnin junasta.

Kuviteltiin, että Euroopan kulttuurikaupunki pelastaa Turun ja paikalle ryntää jatkossa lukematon määrä turisteja rahoineen. Uskotaan, että toriparkki elävöittää keskustan ja luo uusia työpaikkoja, vaikka torin alla oleva Louhi tarjosi ja tarjoaa edelleenkin riittävästi paikoitustilaa.

Kauppakamarin yksi pääprojekteja on ollut Tunnin juna. Sen kyseenalaistaminen on ollut kiellettyä niin järjestöissä kuin kaupungin elimissä.

Kumpi vaihtoehto on sitten todennäköisempi? Yritykset sijoittavat toimintansa Turkuun, koska Tunnin junalla helsinkiläiset pääsevät nyt kalliista asunnoistaan mukavasti Turkuun töihin – vaihtoehtona on ostaa asunto Turun seudulta. Vai yritykset sijoittautuvat edelleen Helsinkiin ja jotkut perheet päättävät muuttaa Turkuun halvemman asumisen vuoksi sekä hyväksyvät nyt tunnin junamatkan aikaisemman 85 minuutin sijaan. Eli tuleeko Turusta Helsingin asumalähiö?

En usko, että Tunnin juna tuo yhtään uutta yritystä Turkuun, mikäli yrityksen vertailukohtana on sijoittuminen Helsinkiin/Espooseen/Vantaalle. En myöskään usko, että helsinkiläiset muuttavat Turkuun ja käyvät töissä Helsingissä Tunnin junan vuoksi. Miten sitten Tunnin juna luo uutta liiketoimintaa alueellemme?

Turusta joka suuntaan löytyy elinvoimaisia satamia, joiden liikenne on merkittävästi Turun satamaa suurempi. Olisi varmaan hedelmällisempää miettiä, miksi on näin eikä hakea syitä, miksi näin meille on käynyt. Satamatoiminta on yhtä suuri plussa kuin hyvät lentoyhteydet, kun yritykset pisteyttävät eri paikkakuntavaihtoehtoja toiminnalleen.

Finnair ja sen tukipuolue Finavia takaavat sen, että Turkuun ei saada merkittävässä määrin ulkomaan lentoja, vaan toimitaan syöttöliikenteenä Helsingin kentälle Finnairin lennoille. Finavia pitää huolen korkeilla kenttämaksuillaan siitä, että muut lentoyhtiöt karttavat Turkua.

Voi vain kysyä, miten Tampere on pystynyt luomaan tilanteen, jossa ulkomaan lentoja on Tampereelta merkittävästi enemmän kuin Turusta. Maantieteellisestihän asian pitäisi olla juuri päinvastoin. Kun tästä olen keskustellut eri instanssien kanssa, niin syitä on kyllä yritetty löytää milloin mistäkin suunnasta, mutta itse asian parantamiseen ei tunnu kenelläkään olevan kiinnostusta.

Kuitenkin kansainvälisesti toimivat yritykset arvostavat nopeita yhteyksiä Suomen ulkopuolelle. Pitäisikö Tunnin junan sijaan keskittyä painostamaan Finaviaa kehittämään yhdessä lentoyhtiöiden kanssa Keski-Eurooppaan suuntautuvaa lentoliikennettä?

Turku on nyt julkistanut ensi vuoden talousarvion. Surullista luettavaa. Ottamatta mitään pois koulutukseen suunnatuilta toimenpiteiltä, en löytänyt juuri mitään ohjelmaa Turun elinkeinoa vahvistavista toimenpiteistä.

535 miljoonan euron kokonaismenoista Turun Sanomien mukaan työllisyyteen uhrataan 15,1 miljoonaa. Keskustelua käytiin ”kärkihankkeista” eli konserttitalosta, elämyskeskuksesta, pyöräilyn tavoiteverkosta, raitiotiestä, Tiedepuiston kannesta muutamia mainitakseni. Missään ei ainakaan TS:n uutisoinnin perusteella käsitelty yritystoiminnan tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Näin siis Turussa.

Eräs perusturkulainen antoi ehkä lähinnä oikean vastauksen asiaan. Turussa poliitikot eivät pysty tekemään yhteisiä päätöksiä ja ympäristökunnat eivät missään nimessä halua tulla Turun vasallilähiöiksi. Kehitystyö elinkeinoelämää tukeviin toimiin on minimaalista ja kosmeettista. Turussa virkamieskunnan johtoon valitaan henkilöitä poliittisin perustein eikä niinkään asiantuntemuksen perusteella.

Tällaisen toimintaympäristön muuttaminen on tietysti pitemmän ajan projekti, mutta joskushan se on aloitettava. Turussa on potentiaalia.

Kari Nettamo

Piikkiö