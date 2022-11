Autoilijoiden vauhti Lemminkäisenkadulla Datacityn kohdalla on liian kova ympäristöön nähden. Kyseisellä tieosuudella on lähekkäin kolme suojatietä. Lisäksi näkyvyys tiellä on heikko johtuen sen kapeudesta, tienvarsipysäköinnistä ja loivasta kaarteesta.

Alueella on arkisin runsaasti kevyttä liikennettä, sillä siellä sijaitsee paljon oppilaitosten ja yritysten toimitiloja.

Kaikista näistä tekijöistä huolimatta tienpätkällä ajetaan niin lujaa, että jalankulkijana tien ylitys vaatii usein erityistä tarkkaavaisuutta.

Tässä olisi erinomainen paikka parantaa jalankulkijoiden turvallisuudentunnetta, esimerkiksi vaihtamalla tienpätkän suojatiet korotettuihin suojateihin.

Huolestunut jalankulkija