Nykyään puhutaan ja kirjoitetaan, että varsinkin yleisiin tiloihin pitää olla esteetön pääsy. Usein on tehtykin ratkaisuja, että tilat ovat kaikkien saavutettavissa, myös liikuntavammaisten. Näin meillä vammaisilla säilyy itsetunto tasa-arvoisena kansalaisena.

Turun kaupunki ja Turkuseura eivät näistä tunnu piittaavan. Turkuseuran tilaisuuksiin, varsinkaan murrekerhon, ei ole mahdollista kulkea ilman terveitä jalkoja. Kerran olen uskalikkona mennyt ja selvisin onneksi sieltä poiskin, enää ei onnistuisi.

Turkuseuran kokouspaikka, Brinkkalan talon juhlasali, soveltuu erittäin huonosti yleisötilaisuuksiin. Tilaa on vain kuudellekymmenelle ja silloinkin olemme kuin sillit suolassa. Sprinklerit kaiketi toimivat, jos vaikka syttyy tulipalo.

Vuoden viimeiset murrekerhot ovat 10.11. ja 8.12., tapahtumapaikkana Brinkkalan talo, 2. kerros. Molempiin tilaisuuksiin haluaisin mennä, mutta ei pienintäkään mahdollisuutta. Tilapäisjärjestelyilläkään ei onnistuisi.

Kaik, mikä tehrä murtte säilyttämiseks on kansanperinnet sukupolvelt sukupolvel. Pitäis nuorempienki ymmärttä, et meit torellissi turkulaist puhuvi on jäljell enää rahtune. Jos tällekkä porukal ei löyry tiloi katutasost taik ei ol lifti, niin maa rakko jouruta. Sit kaik puhuva suame enklantilaisittai, kaupunk on city, huussi toaletti ja fröökynä ladyi. Förist on tullu lautta tai lossi. Olla lujast menos Hesan tiäl.

Eeva Auvinen

entine turkulaine, murttest tykkävä