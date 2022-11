Vastaamme Sajaniemen, Onnismaan ynnä muiden mielipidekirjoitukseen (TS 28.10.).

Varhaiskasvatuksemme on kerännyt arvostusta maailmanlaajuisesti vuosikausia, siis samalla, kun opettajista yhä suurempi ja lopulta suurin osa on ollut sosionomeja. Päteviä opettajia varhaiskasvatukseen on valmistunut enenevissä määrin ammattikorkeakouluista.Tästä huolimatta koulutuspoliittinen tahtotila on saada nämä opettajat pois kentältä.

Nykyään opettajia valmistuu vain yliopistoista – sieltä, missä opettajia varhaiskasvatukseen ei ennenkään ole tahdottu kouluttaa riittävästi. Esimerkiksi vuonna 2010 Tampereen yliopistossa otettiin sisään vain 36 varhaiskasvatuksen opiskelijaa.

Yksi argumentti, miksi opettajia pitäisi kouluttaa vain kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, on se, että muidenkin koulutusasteiden opettajat valmistuvat sieltä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi ammattikoulujen opettajat voivat valmistua ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Yli 40 vuoden ajan lastentarhanopettajia on valmistunut kahden koulutuspolun kautta, eikä tältä ajalta ole tutkimuksellista näyttöä, että sosionomitutkinnon suorittaneet olisivat suoriutuneet opettajan tehtävistä kasvatustieteen kandidaatteja heikommin.

Yleistä on ollut vastapuolella tukeutua keskusteluissa erilaisiin tutkimuksiin, aivan kuten Sajaniemen, Onnismaan ym. mielipidekirjoituksessa. Olemme pyytäneet suoria viittauksia näihin tutkimuksiin useammalta taholta, mutta emme ole saaneet vastauksia.

Yritimme löytää näitä mainittuja tutkimuksia, muttemme löytäneet yhtäkään, joiden tuloksia olisi voinut yleistää ja jotka todella osoittaisivat, ettei sosionomikoulutus ole riittävä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Joissakin tapauksissa tutkimushypoteesit ovat lähteneet elämään tutkimustuloksina, vaikka todellisuudessa tutkimustulos ei ole vastannut asetettua hypoteesiä.

Toinen argumentti evätessä sosionomien mahdollisuutta opettajaksi varhaiskasvatukseen on ollut tukeutua OECD:n suosituksiin. OECD ei kuitenkaan ole milloinkaan kehottanut selkeyttämään tehtävänkuvia eri koulutusten välillä, vaan eri ammattiryhmien (mm. OECD 2012; 2017). Lisäksi on huomioitavaa, ettei OECD myöskään erottele yliopistoja ja ammattikorkeakouluja toisistaan, vaan käsittelee niitä tasavertaisina. Yliopiston kandidaattitutkinto ja ammattikorkeakoulututkinto ovat molemmat kandidaattitasoisia tutkintoja, ja tämä duaalimalli nähdään muualla maailmassa vahvuutena.

Paljon on myös puhuttu sosionomien vähäisestä pedagogiikan ja varhaiskasvatuksen opintojen määrästä. Tämä 60 opintopistettä on kuitenkin vain lain asettama minimi, ja se on sama, mitä laki vaatii myös kasvatustieteen kandidaateilta. Syksyllä 2017 tehdyn selvityksen (Sosiaalialan amk-verkoston työvaliokunta, 2017) mukaan sosionomin tutkinnossa on laajuudeltaan keskimäärin 125 opintopistettä varhaiskasvatusopintoja.

Sosionomeilla on kaikki edellytykset toimia jatkossakin opettajina varhaiskasvatuksessa. Opettajista on valtava pula, eikä ole perusteltua pitää pystyssä keinotekoisia raja-aitoja, jotka vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen opettajiin: kasvatustieteen kandidaattiin ja varhaiskasvatukseen erikoistuneeseen sosionomiin.

Mirva Kylmäkorpi

sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja

Riikka Leinonen

sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja