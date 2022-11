Venäjän aloittamat sotilaalliset toimet Ukrainaa vastaan ja niistä seurannut maailman tilanteen dramaattinen muutos ovat kaikkien kuulolla. Nämä käänteet saattavat vaikuttaa ennennäkemättömiltä, mutta kuten sanonta kertoo, jos haluaa saada vastaukset ajankohtaisiin kysymyksiin, kannattaa etsiä ne historiasta.

Venäjän suhde länteen on ollut mutkikas kautta aikojen. Ystävyysjaksot vaihtuivat epäluuloihin. Venäjän johdon on pitänyt valita ulkopoliittinen suunta, ja tämä tehtävä on ollut haasteellinen. Venäjä kulkee vuorotellen lännen ja idän teillä.

Kannattaako maan lähentyä länttä ja omaksua länsimaista kulttuuria ja toimintatapoja vai pitääkö sen pysyä omaperäisellä polulla, jota neuvoo vanha ”Venäjän idea”? ”Venäjän idea” opettaa, että maalla on oma polku, joka sopii sille parhaiten. Vaikka tämä käsite muodostui 1800-luvulla, siitä puhutaan edelleen.

Venäjän taiteesta kiinnostuneille on tuttu venäläisen romantiikkakauden maalari Viktor Vasnetsovin maalaus ”Ritari risteyksissä”, joka valmistui vuonna 1882. Maalauksessa ritarin täytyy valita matkansa suunta. Suunta ei ole vielä valittu ritarin osalta, mutta nyky-Venäjän osalta suunta näyttää olevan selvä.

Venäjän historiassa on ollut jaksoja, joina se on lähentynyt länttä. Viimeksi näin tapahtui Mihail Gorbatshovin aikana. Silloin länsi oli Venäjän johdon harjoittaman ulkopolitiikan prioriteetti 1980-luvulta alkaen. Neuvostoaikainen rautaesirippu oli purettu ja ihmiset pääsivät matkustamaan ja yritykset tekemään yhteistyötä.

Myös länsivallat tukivat vastavuoroisesti Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshovia ja myöhemmin Venäjän Federaation presidentti Boris Jeltsiniä. Ajatus yhteistyöstä Venäjän ja lännen välillä ei ollut uusi, koska jo Ranskan presidentti, kenraali Charles de Gaulle unelmoi suuresta Euroopasta Lissabonista Vladivostokiin, jossa kansat elävät rauhassa ja tekevät yhteistyötä. Tämä käsitys muuttui todeksi Gorbatshovin aikana.

Neuvostoliitto katosi ja ydinsodan uhka haihtui mukanaan. Venäjän ja lännen välinen yhteistyö alkoi kasvaa kaikilla osa-alueilla. Miksi tämä suunta vaihtui? Ulkopoliittiset jännitteet alkoivat nopeasti kasaantua, ja jo 2000-luvun alussa tälle tielle ilmestyi useita umpikujia. Uhkakuvat vahvistuivat ja tilanne paheni erityisesti vuonna 2014.

Nyt Venäjä on taas hakemassa uutta suuntaa ulko- ja sisäpolitiikassa. Suuntana on valittu ”suvereniteetin vahvistaminen”, johon sisältyivät luopuminen useista demokratian saavutuksista sekä sananvapauksista ja länsisuhteiden viilentäminen. Venäjä on päättänyt ottaa pesäeron ja valita uuden suunnan omista juuristaan ja kansallisista eduistaan.

Symbolista on se, että entinen Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov kuoli myös tänä vuonna. Avoimien ovien kausi on siis loppunut myös kuvaannollisesti.

Kyse ei ole ainoastaan vallanpitäjien valinnoista, vaan myös Venäjän kansalaisten mielipiteistä, joihin valtiollinen media on vaikuttanut suuressa määrin viime vuosikymmenten ajan. Viimeisen, tänä vuonna toteutetun mielipidemittauksen mukaan (ВЦИОМ) yli puolet (59 prosenttia) vastaajista ei näe arvoa länsimaisessa demokratiassa, kulttuurissa ja sivilisaation saavutuksissa.

Muutos on varsin iso, ottaen huomioon, että vielä vuonna 2000 50 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että länsimaisesta demokratiasta on heille hyötyä. Tämän vuoden kyselyn mukaan näin ajattelee vain 30 prosenttia.

Gorbatshovin ja Jeltsinin aikana valtaosa maan asukkaista piti länttä parhaana seurattavana esimerkkinä. Silloin avoimien ovien politiikka vetosi Neuvostoliiton ja myöhemmin IVY:n kansalaisiin.

Nyt tilanne on muuttunut, koska tällä hetkellä 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että lännen saavutukset ovat soveltumattomia ja Venäjälle vahingollisia.

Tähän reflektoituu länsimielisten zapadnikkien ja kansallismielisten slavofiilien välinen ikuinen taistelu. Näyttää siltä, että jälkimainitut pääsevät ohjaamaan isoa laivaa tällä hetkellä.

Länsimielisten voitto oli Gorbatshovin ja Jeltsinin voitto. Kansallismieliset slavofiilit vaativat nyt irtoamista lännen suhteista. Se on keskusvallan mieleen ja tätä toistetaan jatkuvasti venäläisessä massamediassa.

Historiaa usein toistaa itseänsä. Uuden rautaesiripun rakentaminen lienee alkamassa.

Andrei Kalinitchev

erikoistutkija, FT