Helsinki-Turku-ratahankkeen yleissuunnitelmassa lisäraide Turun Varissuo-Kaarinan Nunna-välillä on merkitty kulkevaksi nykyisen raiteen eteläpuolella. Seuraava vaihe, ratasuunnitelman teko, jossa uuden raiteen tarkempi paikka määritellään, on parhaillaan meneillään ja maastoon sekä radan varren tonteille on jo ilmestynyt linjausta osoittavia merkkipaaluja.

Littoisissa, erityisesti Verkakylän asuinalueella suunniteltu linjaus toteutuessaan merkitsee merkittävää vahinkoa radan eteläpuolella sijaitsevien kiinteistöjen arvoon, elinolosuhteisiin, asumismukavuuteen ja viihtyisyyteen sekä Littoisten kylän kulttuuri- ja rakennushistorialliseen perintöön ja identiteettiin alueen vanhojen radanvarren rakennuksien, mukaan lukien Littoisten vanhan rautatieaseman, jäädessä uuden ratalinjauksen alle.

Mikä on ilmeinen linjaus ratasuunnittelijalle, ei ole sitä asumuksensa menettäville kuntalaisille. Saamme nähtäväksi kartat, joissa ratalinja on vedetty ja näyttää siltä, että mahdollisia vaihtoehtoisia linjauksia ei valmistella, vaikka myös Kaarinan kaupunki on omissa lausunnoissaan edellyttänyt puolisuustarkastelua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Infrahankkeissa tonttien ja asumusten pakkolunastus toimii kuin junan vessa.

Turun tunnin juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen kirjoittaa (HS 28.7.) edustamansa yrityksen tehtävän olevan muun muassa tarjota päätöksenteossa tarvittavaa tietoa päätöksentekijöille, mutta jättää sanomatta sen, että parhaillaan käynnissä olevassa ratasuunnitelmavaiheessa lisäraiteen tarkka linjaus suunnitellaan nyt vain etelänpuoleinen linjaus huomioiden.

Kaarinan kaupungin ja Verkakylän alueen asukkaiden ympäristövaikutuksen arviointivaiheessa esittämiä toiveita tai puolisuustarkastelun täydennyksessä mainittua mahdollisuutta radan haitallisten vaikutuksien minimoimiseksi ei todellisuudessa haluta huomioida.

Mielestämme nyt on tärkeää edellyttää Turun Tunnin Juna Oy sekä Welado Oy (Nunna-Kupittaa-välin ratasuunnitelman suunnitteluttajana) tutkimaan ja esittelemään molemmat pohjois- ja eteläraiteen suunnitelmat ja seuraukset riittävän tarkoin parametrein esitettynä. Vain tätä kautta valittu vaihtoehto täyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset radan varren asukkaille sekä tarjoaa päätöksentekijöille riittävät faktat järkevään päätöksentekoon.

Littoisissa

Hannu ja Niina Vahtera

Juha ja Tarja Kiesvaara

Pertti ja Katriina Aronen