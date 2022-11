Kuluvalla hallituskaudella sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus vietiin vihdoin ja viimein maaliin vuosikausia jatkuneiden vääntöjen ja epäonnistumisten jälkeen. Sote-uudistuksen myötä uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Monet odottavat, että jotain mullistavaa tapahtuu heti vuodenvaihteessa, mutta näin ei kuitenkaan heti ole. Ensin on rakennettava toimiva organisaatio, huolehdittava, että henkilöstö saa palkkansa ja että kansalaiset saavat palveluita kuten ennenkin. Se kuulostaa hieman tylsältä, kun uudistusta ja parannuksia sote-palveluihin on odotettu jo vuosia.

Palvelujen kehittämistyötä tehdään taustalla niin paljon kuin mahdollista, mutta toden teolla kehittämistyöhön päästään pureutumaan vasta palveluverkon ja palvelustrategian työstämisen yhteydessä organisoitumisen jälkeen.

Sote-uudistuksen merkittävin mahdollistaja on riittävä rahoitus ja siitä on pidettävä erityistä huolta myös tulevalla hallituskaudella. Useat puolueet ovat jo esittäneet erilaisia soten korjaussarjamalleja. Tärkeintä on varmistaa, että meillä on jatkossakin toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä.

Sote-uudistusta on alkujaan lähdetty tekemään tehottoman ja kalliin kokonaisuuden sujuvoittamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on tehdä palveluiden järjestämisestä kustannustehokkaampaa, minkä takia investointeihin, kuten ICT-järjestelmien yhtenäistämiseen satsataan paljon uudistuksen alkuvaiheessa. Ydintavoitteena onkin yhdenvertaistaa sote-palveluiden kokonaisuutta. Kokonaisuudistus tehdään toivottavasti vain kerran.

Sote-uudistuksen mahdollistamasta palveluiden ja toiminnan sujuvoittamisesta huolimatta rahoituksen tarpeen ennustetaan olevan kasvussa, kun palvelujen tarve kasvaa esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä. Tästä on annettu ensimmäisiä viitteitä tutkijoilta jo 1970-luvulla. Väestön kehitykseen olisikin jatkossa hyvä kiinnittää enemmän huomiota päätöksenteossa.

Aiemmin sote-palveluista olivat vastuussa kunnat ja sairaanhoitopiirit. Jatkossa nämä ovat yhtä ja samaa hyvinvointialuetta, eikä raha kulje enää niiden välillä kuten ennen. Jatkossa hyvinvointialueiden rahoitus tulee suurelta osin valtiolta, pieni osa asiakas- ja käyttömaksuista.

Alkuvaiheessa hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta, mikä tarkoittaa sitä, että jos arvioitu rahoitus ei ole riittävää, täytyy lisärahoitusta hakea valtiolta. Hyvinvointialueiden omalla verotusoikeudella voitaisiin luoda puitteet aidolle itsehallinnolle, jossa valtio toimisi taustatukena.

Kaikessa toiminnassa tulee tähdätä kestävään talouteen. Se ei voi kuitenkaan tarkoittaa pelkästään menokuria ja leikkaamista. Sillä tavoin pyritään vain pikavoittoihin ja lyhytnäköiset leikkaukset johtavat ennen pitkää kustannusten kasvuun ja pahoinvoinnin syvenemiseen.

Lyhytnäköisyyden sijaan toiminnan tulee katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Ongelmien ennaltaehkäisy ja tuottavuuden parantaminen sen sijaan tuovat säästöjä ja pitävät kustannukset kurissa pitkällä tähtäimellä samalla hyvinvointia lisäten.

Seuraavalla vaalikaudella tulee tehdä ratkaisevia päätöksiä siitä, miten pystymme vahvistamaan perusterveydenhuoltoa, pureutumaan mielenterveyskriisiin, huolehtimaan ikääntyvien toimintakyvystä ja ratkomaan työvoimapulaan liittyvät ongelmat. Näiden eteen täytyy tehdä hartiavoimin töitä joka päivä, jotta yhteiskuntamme olisi jatkossa hyvinvoiva, ei pahoinvoiva.

Heidi Aaltonen

aluevaltuuston varapuheenjohtaja (vihr)

VarHa