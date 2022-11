Turun Sanomat nosti maanantaina 24.10. esiin kielten opiskelun vähentymisen. Vaikka tilanne on pitkälti kunnallisen päätöksenteon seurausta, myös itse kielipalvelualasta tarvitaan tietoa.

Suomeen on viime vuosikymmeninä syntynyt merkittävä ja voimakkaasti kasvava kielipalveluala. Alalla tarvitaan eri kielten ja kulttuurien ammattilaisia yhä monipuolistuvampiin tehtäviin – alkaen sisällön tuottajista kieli- ja käännösteknologian kehittäjiin. Puhutaan jo osaajapulasta.

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opettajat ja tutkijat jakavat ajankohtaista tietoa kielistä, kielten opiskelusta ja kielialan mahdollisuuksista. On hyvä huomata, että kieliaineiden opiskelu on yliopistossa erilaista kuin koulussa.

Yliopistossa valmistuu kielten ja kulttuurien asiantuntijoita, ja tarvetta on niin suomen, englannin kuin muidenkin kielten ammattilaisille. Nämä asiantuntijat voivat suuntautua laajalti eri aloille, tietotekniikasta luoviin aloihin, niin julkisten laitosten, yritysten kuin järjestöjenkin palvelukseen. Tehtävänimikkeitä on satoja, ja monissa on kyse viestinnästä, joko yksikielisestä tai kahden tai useamman kielen välisestä viestinnästä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lisätietoa saa avoimesta luentosarjastamme, jota voi seurata verkossa. Marraskuun 25. päivän webinaarissa puhutaan siitä, millaista on ammattimainen suomen tai muun kielen osaaminen ja miksi Suomessa tarvitaan eri kielten asiantuntijoita. 16. joulukuuta kerrotaan, missä tekoäly ja konekääntimet ovat vahvoilla ja missä taas ihminen on lyömätön.

Webinaaripäivän suoraa lähetystä voi seurata kuka tahansa kello 8.30–9.00. Tarkoituksena on tarjota myös yläkoululaisille, lukiolaisille ja nuorten vanhemmille tietoa kielialasta, ja kieltenopettajat ja opinto-ohjaajat voivat käyttää webinaaritallenteita osana oppituntia.

Haluamme innostaa erityisesti kielistä kiinnostuneita nuoria sukeltamaan rohkeasti kielten ja kulttuurien maailmaan.

Linkki Turun yliopiston webinaaritiedotteeseen.

Tiina Holopainen

käännösviestinnän yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

Hanna Holttinen

kiinan kielen yliopisto-opettaja

Turun yliopisto