Opetus- ja kulttuuriministeriötä (OKM) on vuosien ajan kritisoitu ystävyysseurojen valtionavustusten epäoikeudenmukaisesta jakamisesta. Kritiikki on kohdistunut epäsuhtaan, kun Suomi-Venäjä-seuralle (SVS) on myönnetty jatkuvasti vuosittaisesta avustussummasta noin puolet. Ministeriön ontuva vastaus tiedusteluihin epäsuhdasta on kuulunut: ”(...) arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin.”

Kuluvan vuoden lehtiotsikoita: Venäjä lopettaa yhteistyön Suomi-Venäjä-seuran kanssa (Ilta-Sanomat 25.6.), Suomen Pietarin instituutti lakkautetaan (Yle 20.6.), Suomi-Venäjä-seura on käyttänyt väärin valtion tukea (Talouselämä 1.6.). Harvoin yksi yhdistys saa näin mittavasti kielteistä julkisuutta ja harvoin yksi ministeriö saa samalla tavoin kritiikkiä toimistaan – molemmat vieläpä aiheesta.

Avustukset on tarkoitettu ystävyysseuroille, jotka edistävät kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kohdemaansa kanssa.

Miten SVS edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua tilanteessa, jossa Venäjä on lopettanut yhteistyön? Venäjän käsitys ystävyydestä on saanut 24.2.2022 alkaen vallan merkillisiä piirteitä!

Ministeriön toiminta yhden seuran hyväksi ei kestä kriittistä tarkastelua.

Syvät suomettumisen juuret omaava SVS on saanut vuosina 2015–2022 muun muassa lähes 11 miljoonaa euroa OKM:n valtionavustuksia, joilla on lihavoitettu seuran miljoonaluokkaa olevaa tasetta.

Suomessa toimii yli sata ystävyysseuraa, jotka toimivat jäsenmaksujensa ja aktiviteettiensa kautta saamiensa tulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien avustuksien turvin. Ministeriön toiminta yhden seuran hyväksi ei kestä kriittistä tarkastelua.

Ehkä edellinen SVS:n puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ymmärtää jäävätä itsensä tässä asiassa ensi vuoden avustuksia jaettaessa?

Hannu Luotola

Saarijärvi