Elämme yhä Ukrainan sodan raskasta aikaa, emmekä vieläkään tiedä, milloin ja miten sota aikanaan päättyy. Sodan lopputuloksella tulee kuitenkin olemaan suuri merkitys demokratian tulevaisuuden kannalta. Sotaa olisi tuskin aloitettu, ellei kaikki valta Venäjällä olisi keskittynyt yhden sairaalloisen vallanhimoisen miehen ja hänen lähipiirinsä käsiin.

Toinen maailmansota alkoi niin ikään yhden suuruudenhullun, vallan omiin käsiinsä keskittäneen, itsensä Führeriksi nimittäneen korpraalin toimesta. Jos hänen muodostamansa uhka Euroopan ja koko maailman rauhalle olisi oivallettu ja myöntyväisyyspolitiikan sijaan hänen pyrkimyksilleen olisi asetettu selkeät rajat ajoissa, sodan tuhoisuus olisi saattanut jäädä pienemmäksi.

Jos Adolf Hitleriä olisi vastustettu päättäväisemmin Saksan ulkopuolella, olisi Saksan sisäinenkin oppositio mahdollisesti voinut onnistua pääsemään pahasta eroon ennen sotatoimien alkamista.

Maailmassa on Venäjän presidentin lisäksi monia muita vaarallisia diktaattoreita, jotka vainoavat oman maansa syyttömiä kansalaisia ja muodostavat suuren uhan naapurimailleen.

Kiinan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri on jatkamassa kolmannelle kaudelle. Hän mielii Maon veroiseksi kansan johtajaksi. Kiinan kommunistisen puolueen 20. puoluekokouksessa presidentti piti vastikään puheen, jossa hän toisti aikaisempia uhkailujaan liittää Taiwan Kiinaan, tarvittaessa voimakeinoin. Hän on pitkään uhkaillut Taiwania ja rakentanut saaria tukikohdikseen kansainvälisillä vesialueilla Etelä-Kiinan merellä.

Alkuvuodesta uutisoitiin näyttävästi muun muassa Turun sanomissa, että Taiwanin valloitus olisi kirkkain timantti Kiinan nykyisen presidentin kruunussa. Siis – huomatkaa tämä – toisen valtion valloitus ja kymmenien tuhansien syyttömien kuolema ja satojen tuhansien vammautuminen voi olla timantti jonkun yhä enemmän valtaa himoitsevan kruunussa – irvokasta, järkyttävää.

Kesällä uutisoitiin Turkin itsevaltaisen presidentin ilmoittaneen tavoitteekseen Ottomaanien imperiumin palauttamisen. Tämä mieletön tavoite edellyttäisi lukuisten valtioiden alueiden anastusta. Kesäkuussa hän esitti toiselle Nato-maalle, Kreikalle, vaatimuksia demilitarisoida useita Kreikalle kuuluvia Egeanmeren saaria. Taustalla on Turkin aluevaatimukset. Mikäpä olisikaan Venäjän johdolle mieluisampaa, kuin rajasota kahden Nato-maan välillä.

Turkin epäluotettavuutta Nato-jäsenenä kuvastaa sekin historiallinen tosiasia, että Kreikka on joutunut aseistautumaan vahvasti Nato-naapuriaan vastaan. Tilanne on yhtä absurdi kuin jos Venäjä ja Suomi olisivat molemmat Naton jäseniä, ja suurin uhka Suomen suvereniteetille olisi yhä Venäjä.

Natossa on valuvika, kun sen jäseninä on maita, joissa on autoritäärinen hallitus.

Naton päätehtävä on turvata sen jäsenten yhteisiä arvoja, joita ovat demokratia, yksilönvapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltio ja kiistojen rauhanomainen ratkaisu. Näihin tavoitteisiin päästään jäsenmaiden keskinäisen solidaarisuuden avulla. Nato huolehtii jäsenmaiden turvallisuudesta ja vapaudesta poliittisesti ja viime vaiheessa sotilaallisesti.

Reaalipolitiikan raadollisuuden ilmentymänä Turkkia ei haluta eikä voida erottaa Natosta, koska sen strateginen sijainti ja sotilaallinen voima ovat luovuttamattoman tärkeitä puolustusliitolle.

Diktaattorien olemassaolo vaarantaa maailmanrauhan ja on raskas taakka tavallisille rauhaa rakastaville kansalaisille. Miksi diktaattoreita ylipäätään suvaitaan?

Kukaan ei voi nousta diktaattoriksi ilman suurta ja vaikutusvaltaista tukijoiden joukkoa. Tukijoille, kätyreille ja rikostovereille on leimallista, että he hyötyvät suuresti diktaattorista.

Tavallaan diktaattorin tukeminen muistuttaa pyramidihuijausta. Pohjakerrosta – kansaa – tarvitaan, koska sen työn varassa huipun loiselämä tulee mahdolliseksi. Taloudellisessa mielessä järjestelmä muistuttaa feodaalista sääty-yhteiskuntaa. Mutta kuten muissakin pyramidihuijauksissa, pohjakerros ei hyödy diktatuurista mitenkään. Kansa joutuu kustantamaan kaiken, pyramidin huipun suureellisen luksuselämän ja vaarallisen seikkailupolitiikan.

Ehdoton enemmistö tavallisista ihmisistä haluaisi elää rauhassa, päättää itse omista asioistaan ja turvata lastensa tulevaisuuden. Heidät onnistutaan joskus pettämään valheellisella propagandalla ja tyhjillä lupauksilla. Kateutta ja vihaa lietsomalla heidät yritetään saada kannattamaan valtaan pyrkiviä demokratian halveksijoita.

Donald Trumpin presidenttikausi murensi demokraattisia instituutioita Yhdysvalloissa. Trumpin mahdollinen uudelleenvalinta vuoden 2024 presidentinvaaleissa olisi ankara isku vasten demokratian kasvoja, synkimmissä skenaarioissa se voisi olla jopa amerikkalaisen demokratian loppu. Hän tulisi entiseen tapaan veljeilemään maailman diktaattorien, etenkin Putinin, Erdoganin, Orbanin ja Bolsonaron kanssa.

Trump saattaisi heikentää Natoa vähentämällä Yhdysvaltojen roolia puolustusliitossa. Sen verran arvaamaton mies Trump on, että hän saattaisi pyrkiä jopa estämään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien toteutumisen ollakseen mieliksi ihailemilleen Putinille ja Erdoganille, mikäli jäseniksi hyväksyminen on vielä tuolloin kesken.

Maailman tulevaisuuden tähden jokaisen demokratiaa arvostavan ihmisen on äänestettävä kaikissa mahdollisissa vaaleissa. Äänestämättä jättäminen antaa valtakirjan demokratian halveksijoille.

On otettava oppia historiasta. On ymmärrettävä, että vaikeisiin ongelmiin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja, joita lupaamalla diktaattoreiksi pyrkivät pettävät kansansa.

Erkki Perämäki

Kaarina