Katsoin kuvia purku-uhan alla olevasta Raision vanhasta kaupungintalosta, entisestä kunnan- ja kauppalantalosta, niin sanotusta Harkon talosta. 1950-luvulla pieni, kasvava kunta on rakennuttanut näin edustavan kunnantalon.

Korkealuokkaiset materiaalit, terastirappaus, kuparipellitykset, punaista graniittia pääsisäänkäynnissä. Massoittelussa on hienot ja tarkoituksenmukaiset ikkunasommitelmat, jopa leikkisyyttä, mutta kuitenkin tasapainoinen kokonaisuus.

Etsin netistä jälleenrakennuskauden vastaavia julkisia rakennuksia, mutta ei sieltä montaa näin edustavaa rakennusta löytynyt. Tämä arkkitehti Lauri Sipilän suunnittelema vuonna 1954 valmistunut kunnantalo kuului joukkoon.

Raision 1950-luvun rapattuja massiivitiilirakennuksia lienevät vain Säästöpankin asuintalo, vanhainkoti, Raisio-yhtymän vanha konttori-asuintalo, vanha kunnantalo asuinrakennuksineen sekä Nesteen vanhempi asuintalo, sekin muutoksia kokeneena, siinä ne ovat.

Rakennus on päässyt tai päästetty huonoon kuntoon. Viereisestä, samanaikaisesta asuintalosta on ilmeisesti pidetty huolta ja se on aktiivikäytössä. Kaikki rakennukset tarvitsevat 40–60 vuoden välein laajempaa korjausta, tarvittaessa korjausta ja uusimista.

Kun rakennus luovutettiin taidemuseo Harkon käyttöön, ilmeisesti ajateltiin, ettei taloon tarvitse tehdä laajaa peruskorjausta. Riittää museolle.

Ennen sotia rakennetut, ajan parhaimmistoa olevat rakennukset ovat pitkälti suojeltuja, vanhemmista jopa enemmistö. Lienee 80 vuotta kriittinen ikä suojelulle?

1960–1970-luvuilla kaupungeissamme purettiin lukuisia jugend- ja vanhempia rakennuksia rumina, epäkäytännöllisinä ja vanhanaikaisina tehokkaampien, modernien rakennusten tieltä. Ei pureta enää, sillä niiden arvo tiedetään. Toivottavasti tässä ei tehdä samaa virhettä, ei olisi kaupungillamme juuri historiaa.

Jos puretaan, mitä tilalle? Onko järkevää purkaa rakennus ennen kuin on tietoa, mitä rakennetaan tilalle? Mielestäni korkean asuinkerrostalon tai vastaavan rakentaminen puretun kohdalle on järjetön ajatus, korkeintaan jokin julkinen rakennus tai lisärakennus vanhan kunnantalon itäpuolelle sopisi nykyisen kaupungintalon naapuriksi.

Rakennuksen korjauskustannuksiksi on arvioitu kolme miljoonaa euroa. Vastaavan, samankokoisen uudisrakennuksen hinta olisi varmaan kalliimpi.

Rakennukselle löytyy varmaan järkevää käyttöä. Kaupungin toimistoja, vapaa-ajan tiloja, sote-alueen jonkin osa-alueen hallintoyksiköitä ja niin edelleen.

Rakennuksen uusiokäyttöä pitää tutkia ja rakennus säilyttää.

Löytyykö kaupungistamme enää riittävästi sivistysporvareita, vasemmistointellektuelleja ja muita vanhaa rakennuskulttuuria arvostavia tahoja, vai onko valtuuston enemmistö pelkkiä teknokraatteja?

Matti Suominen

arkkitehti

Raisio