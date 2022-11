Suomessa on tänä vuonna syntynyt vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin. Tieto pysäyttää. Suomi vanhenee vauhdilla ja se on taloutemme syvin ongelma. Samalla on tärkeää pitää kiinni hyvinvointilupauksesta iäkkäille: jokaisesta pidetään huolta.

Ilman tekevää väkeä ei talous kasva eikä suomalaisille tärkeää hyvinvointivaltiota rahoiteta. Näen viisi asiaa, joihin on nyt tartuttava.

Tärkeyslistan kärjessä on lasten ja perheiden hyvinvointi kaikkialla Suomessa. Olemme jo saaneet aikaan isien osallisuutta vahvistavan perhevapaaudistuksen ja joulukuussa jokaiselle lapselle maksetaan kaksinkertainen lapsilisä.

Keskusta, minun johdollani, tulee jatkossakin pitämään huolen siitä, että työ perheiden eteen jatkuu hartiavoimin. Kaikkialla Suomessa, jokaisessa kodissa, on voitava ajatella, että lapsia uskaltaa toivoa, että lapselle löytyy hyvä hoitopaikka, että neuvola on lähellä ja koulussa on puitteet maailman parhaimpaan opetukseen.

On myös tosissaan tartuttava nuorten mielenterveysongelmiin. Yhtään nuorta ei ole varaa hukata. Oppivelvollisuuden pidentäminen saa monet pysymään arjen rytmissä kiinni, mutta suinkaan kaikille tämä ei riitä. Tarvitaan ammattilaisten apua. Oireilevaa nuorta on autettava nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin.

Mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen ovat suuri henkilökohtainen tragedia, mutta myös valtava ja kallis yhteiskunnallinen epäonnistuminen. Nuoret on saatava koulutettua ja töihin.

Lisäksi on kasvatettava ikääntyneiden työpanosta. Olen ehdottanut porkkanana, että jo ensi vuoden verotuksessa yli 60-vuotiaat saisivat korotetun työtulovähennyksen. Kaavailtu lisävähennys olisi enimmillään 600 euroa, mutta mielestäni sen pitää olla korkeampi.

Verouudistuksen on oltava laaja, sillä myös virkeiden eläkeläisten työhalut on hyödynnettävä. Heidän verotustaan on syytä tuntuvasti keventää.

Selvää on, ettei syntyperäisten suomalaisten määrä silti riitä tarpeitamme kattamaan. Meidän on aivan eri tahdilla saatava osaavaa väkeä muuttamaan muualta Suomeen. Kilpailu osaajista on kova. Kyse on siitä, millä keinoin saamme heitä tänne houkuteltua.

Tulen painokkaasti ajamaan maahanmuuttoviraston eli Migrin täydellistä mylläystä. Työperäistä maahanmuuttoa lisätäksemme tarvitsemme toimijan, joka ei keskity esteiden pystyttämiseen, vaan ovien avaamiseen ja kotoutumisen onnistumiseen.

Huomiota pitää kiinnittää myös täällä opiskeleviin ulkomaalaisiin. On kestämätöntä, jos tuhannet nuoret tulevat tänne hankkimaan hyvän tutkinnon, mutta lähtevät valmistuttuaan muualle töihin.

Lopulta kyse on siitä, että jokaisen Suomessa asuvan työikäisen ja työkykyisen ihmisen on tehtävä töitä, kukin kykyjensä mukaan. Sosiaaliturvajärjestelmäämme on uusittava niin, että se kannustaa töihin, eikä työttömyyteen.

Taloutemme syvin ongelma on ratkaistavissa – toimeen on tartuttava nyt.

Annika Saarikko

valtiovarainministeri (kesk)