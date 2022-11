Sähkö on perushyödyke. Se on myös yrityksille, palveluille ja teollisuudelle elintärkeää.

Sähkön hinnan hurjaa nousua ei valtiovalta voi vain katsella vierestä. Markkinat toimivat normaalitilanteessa suhteellisen hyvin, mutta nyt on kyseessä vakava häiriö.

Raju hinnan nousu on leikannut suomalaisten ostovoimaa. Monessa perheessä joudutaan vakavasti pohtimaan, miten nousevista kustannuksista selvitään. Inflaatio kurittaa meitä kaikkia, mutta sähkö on välttämättömyys – muita ostoksia on helpompi harkita.

Koko Eurooppa joutuu kärsimään, kun Putin on Ukrainan hyökkäyksen lisäksi aloittanut energiasodan meitä vastaan. Emme saa taipua painostuksen edessä. Ukrainaa on tuettava. Nyt täytyy sopeutua maailmaan, jossa Venäjän tuontienergiaa ei enää ole.

Suomessa energiapolitiikka on ollut järkevämpää kuin Keski-Euroopassa. Jos emme olisi määrätietoisesti irtaantuneet fossiilienergiasta, olisimme tällä hetkellä vielä nykyistä pahemmassa pulassa. Suomi on pitänyt huolta energiaomavaraisuudesta. Olemme bioenergian suurvalta ja muun muassa ylläpitäneet ja rakentaneet ydinvoimaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sähkömarkkinoita tarvitsee kuitenkin nyt akuutissa tilanteessa korjata. Ilman järjestelmämuutoksia sähkön hinta jatkaa voimakasta vaihtelua ja markkina on epävakaa.

Pörssihinnan voimakkaat vaihtelut päivästä toiseen johtuvat merkittävältä osin tuulisuuden päivittäisestä vaihtelusta. Kun uudet voimalainvestoinnit Suomeen ovat pitkälti tuulivoimaa, tulee hinnan heilunta vain lisääntymään, jos mitään ei tehdä. Tarvitsemme varastointiin ja kulutusjoustoihin liittyviä ratkaisuja.

Suomesta pitää tehdä puhtaan energian suurvalta.

EU-tasolla tulisi erottaa sähkön ja kaasun hinta toisistaan ja asettaa sähkön tukkupörssiin väliaikainen hintakatto. Oikein toteutettuna nämä toimet laskisivat sähkön piikkihintoja markkinaehtoisesti ja vakauttaisivat markkinoita.

Kalleimman käytössä olevan sähköntuotantomuodon ei enää tulevaisuudessa tule yksin määrätä sähkön pörssihintaa.

Meidän kaikkien kannattaa nyt yrittää säästää sähköä. Erityisen tärkeää on, että kunnat ja valtio leikkaisivat omaa kulutustaan mahdollisimman paljon, jotta kansalaisten ja yritysten ei tarvitse kantaa koko taakkaa. Kunnantalot heti viileämmiksi ja turhat saunatunnit pois. Puusaunat kunniaan!

Käyttöön tulee ottaa myös nykyistä kannustavammat kysyntäjoustot, joilla saamme laskettua kulutusta hintapiikkien aikaan. Teknologia sähkön kulutuksen fiksuun etäohjaamiseen on olemassa. Lisäksi on huolehdittava, että nykyinen sähköntuotantokapasiteetti säilyy seuraavien vuosien ajan sähkömarkkinoiden käytössä.

Suomesta pitää tehdä puhtaan energian suurvalta. Keski-Eurooppaan nähden etunamme on bioenergia, mahdollisuudet merkittävään tuulivoiman lisärakentamiseen ja järkevä suhtautuminen ydinvoimaa kohtaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ydinvoiman lisärakentamista haittaa tällä hetkellä se, että yhtiöt eivät voi olla varmoja saavansa luvan uusille investoinneille. Nyt pitäisikin saada laaja poliittinen tuki sille, että jos joku haluaa ydinvoimalan rakentaa, saa myös luvan. Lisäksi ydinenergialaki ja Säteilyturvakeskuksen sääntely on uudistettava nopealla aikataululla mahdollistamaan erityisesti pienydinreaktoreiden valmistamisen.

Lisäksi säästä riippumattoman tuotannon rakentamisen edistämiseksi tulee mahdollisesti ottaa käyttöön erillinen kapasiteettituki. Tällaisia tukimuotoja on käytössä muun muassa Isossa-Britanniassa, joka näin on saanut yksityiset yhtiöt jälleen investoimaan uuteen ydinvoimaan.

Sähkömarkkinoiden korjaaminen on elintärkeää. Hyvin toimivat sähkömarkkinat turvaavat päästöttömästi tuotetun sähkön edullisesti ja toimitusvarmasti.

Nyt tarvitaan nopeita toimia – mutta myös harkittuja, pitkällä aikavälillä tilannetta korjaavia energiauudistuksia.

Ville Valkonen

kansanedustaja

Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja