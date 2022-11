Nina Sajaniemi ynnä muut tuovat mielipidekirjoituksessaan (TS 28.10.) esille, että varhaiskasvatuksen opettajista oli pulaa jo ennen varhaiskasvatuslain uudistamista. Tämä on totta, mutta tilastoista (esimerkiksi Keva) selviää, että lastentarhanopettajien työvoimavaje kasvoi voimakkaasti lakiuudistuksen myötä.

Ammattikorkeakouluissa varhaiskasvatuksen suuntaavat opinnot valinneiden opiskelijoiden määrä on romahtanut: koko maassa lasku on vuoden 2018 jälkeen kolmanneksen, Uudellamaalla jopa 35 prosenttia. Diakonia-ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatuksen suuntaavat opinnot valinneiden määrä on laskenut yli kolmanneksella uudistuksen jälkeen.

Tilastojen valossa on selvää, että lakimuutoksessa varhaiskasvatuksen sosionomeilta viety mahdollisuus pätevöityä jatkossa varhaiskasvatuksen opettajaksi on laskenut koulutuksen vetovoimaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Varhaiskasvatuksen yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot eivät asetu vastakkain vaan rinnakkain.

Kirjoittajat antavat myös yksipuolisen kuvan varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisesta rinnastamalla sosionomin tehtävän sote-palveluun koulutuspalvelun sijaan. Todellisuudessa sosionomien osaaminen on varhaiskasvatuksen ytimessä, sillä se vastaa lasten ja perheiden tarpeisiin pedagogisista, kasvatuksellisista ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmista.

Varhaiskasvatuksen sosionomin opetussuunnitelmaan tutustumalla voi havaita, että koulutukseen sisältyy laajasti varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja ja käytännön harjoittelua. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta vähintään 60 opintopistettä koostuu varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnoista.

Suurin ero yliopistotutkintoon on kasvatustieteen perusopintojen puuttuminen. Vastavuoroisesti tutkinnossa on paljon lapsiryhmän ohjauksen, sosiaalipedagogiikan ja huoltajayhteistyön opintoja.

Varhaiskasvatuksen sosionomien osaamiseen kannattaa tutustua ja nähdä sen mahdollisuudet. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena ei ole pitää kynsin hampain kiinni saavutetuista eduista tai syrjäyttää yliopistokoulutettuja työmarkkinoilta. Työvoimapulan ratkomiseksi tulee käyttää kaikki keinot hakijamäärien kasvattamiseksi ja pätevien osaajien saamiseksi.

Varhaiskasvatuksen yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot eivät asetu vastakkain vaan rinnakkain: molemmat tuottavat lasten hyvinvoinnin, kasvatuksen ja oppimisen ammattilaisia, hieman erilaisilla, toisiaan täydentävillä painotuksilla. Jos molempia halutaan jatkossakin varhaiskasvatuksen tehtäviin, on syytä asettaa ne rinnakkain myös työmarkkinoilla, asemaltaan ja arvostukseltaan.

Elina Juntunen

toimitusjohtaja, rehtori

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Hakala

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

koulutusjohtaja, vararehtori

Diakonia-ammattikorkeakoulu