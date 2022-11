Minulla on mummomersu, kevyt rollaattori. Se on kätevä ja lisää mahdollisuuksiani liikkua ylipäätään ja asioimistani asuinympäristöäni kauempana Föli-bussireittien ulottuvilla.

Turussa saa kävelytukea (rollaattoria) käyttävä ihminen matkustaa maksutta arkisin klo 9 ja 12.59 välillä. Tämä ruuhka-aikojen ulkopuolella oleva maksuttomuus on hyvä asia, mutta haluamme liikkua muinakin aikoina Fölillä.

Jollei keskioven lähellä ole maksupäätettä, maksaminen on ongelmallista. On se vaikeaa joka tapauksessa, koska rollaattoriin on tukeuduttava kaksin käsin. Etuovesta rollaattorin kanssa liikkuminen on mahdotonta.

Keskiovesta kulkemista helpottaa ainakin P-linjojen busseissa oleva alaslaskettava lattia. Se helpottaa rollaattorillla liikkumista, mutta ei ole sekään ihan vaivatonta. Pysäkin reunakiven ja bussin väliin jää rollaattorin renkaiden levyinen aukko. Olen joutunut pyytämään muita matkustajia apuun päästäkseni bussiin ja bussista pois.

Usein käyttämäni bussit 220 ja P2 kulkevat (Helsinginkatu, Eerikinkatu) pysäkkien kautta peräkkäin miltei samanaikaisesti ja vain kerran tunnissa tai harvemmin. Toivoisin aikataulujen synkronointia niin, että matkustaminen olisi mahdollista vähintäänkin puolen tunnin välein.

Bussipysäkkien aikataulut on sijoitettu korkealle ja ne ovat vaikeaselkoisia ja pienillä kirjaimilla kirjoitettuja. Toivoisin selkeämpiä opasteita, aikatauluja ja vaikka suoraan mummo- ja pappaikäisille suunnattua neuvontaa. Föli on netissä, mutta kaikki matkustajat eivät ole.

Palvelulinjojen reittejä ja kulkuaikoja tarvitaan reilusti enemmän. Palvelua voisi myös kehittää niin, että rollaattoriavusteinen Föli-matkailu olisi vaivattomampaa. Voisiko P-linjoilla olla kuljettajan lisäksi rollaattoriavustaja?

Eira Kejonen

rollaattorimummo