Hyvinvointialueet alkavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueet eivät vähennä kuntia ja kuntayhtymiä, mutta vievät niiltä sote-palvelujen järjestämisvastuun ja suuren osan vuotuisesta budjetista.

Kuntien perinteisiä perustehtäviä siirtyy uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Maakuntahallinto jäi puolinaiseksi. Parantuuko yhteistyö?

Hyvinvointialueilla tulevat päätettäviksi meidän kaikkien tarvitsemat sote-palvelut. Lisäksi tulevat pelastuspalvelut.

Asioita on vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen. Esitän seuraavassa muutamat ajatukseni.

1. Sote-palvelut ovat ihmisiä varten.

On kysymys kaikkien kansalaisten tarvitsemista palveluista. Sote-uudistus tarkoittaa palvelurakenteen toiminnallista uudistamista. Hallinto pitää jokaisella alueella toteuttaa niin, että paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja tarpeet otetaan huomioon. Ihmiset ovat tärkeitä – eivät hallinnon organisaatiot tai hienot prosessikaaviot.

2. Kunnat ovat edelleen kivijalka, jolle palvelut rakennetaan.

Hyvän elämän edellytykset rakentuvat toimivista lähipalveluista. Esimerkiksi Helsingin seudun tai Pohjois-Savon tarpeet ovat aivan erilaiset. Kuntia ja niiden asukkaita on aidosti kuultava. Kunnallisen demokratian pitää toimia, eikä hyvinvointialueen päätöksenteko saa muodostua uudeksi byrokratiaksi tai esteeksi kunnan omille kehitysideoille.

3. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa koko yhteiskunnan hyvinvointia.

On alueita, joissa on hyvä työllisyys ja varaa maksaa palveluista. On alueita, joissa kipeästi tarvitaan tukea ja apua. Pienenä maana Suomella ei ole varaa hukata yhtään kuntaa tai aluetta. Alueiden omista tarpeista ja lähtökohdista rakentuvat palvelut ovat hyvinvoinnin peruselementtejä. Yhdyskuntasuunnittelu, asuminen, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka, teknologia, koulutus, liikenne, liikunta- sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut kuuluvat siihen kokonaisuuteen, jolle hyvinvointialueen sote-palvelut rakentuvat. Valtion rooli vahvistuu. Palataan valtakunnallisiin suunnitelmiin ja budjetointiin.

4. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta on avainasia.

Monet tärkeät sote-palvelut ovat vaikeuksissa. Lasten ja nuorten tarvitsemat palvelut, mielenterveystyön ja psykiatrian palvelut sekä vanhusten kotihoito ja ympärivuorokautinen hoito ovat monin paikoin kriisiytymässä. Helsingin lastensairaala ei enää kykene hoitamaan välttämättömiä tehohoitoleikkauksia. Henkilökuntapula pahenee jatkuvasti. Leikkausjonot kasvavat.

Sote-henkilökunnan koulutus, arvostus ja palkkaus on saatava kuntoon. Hoitajapula on jo ylittänyt kipukynnyksen, mutta myös lääkäreistä ja sosiaalityöntekijöistä on julkisella sektorilla puute.

On kysymys aina motivaatiosta, johtamisesta ja työssä jaksamisesta. Henkilökunta on suurin, tärkein ja kallisarvoisin voimavara, johon on kaikin käytettävissä olevin keinoin panostettava.

5. Hyvä johtaminen ja hyvä työyhteisö tuovat parempaa palvelua.

Kaikki jaksavat paremmin niin työssään kuin kotonaankin, jos työpaikan asiat ovat kunnossa. Hyvässä työyhteisössä jokaista kuullaan ja tarvitaan. Yhteistyö on voimaannuttava asia, joka edistää työssä jaksamista ja parantaa työtuloksia. Koulutuksen, ammattiosaamisen ja tehtävien vaativuuden tulee näkyä myös palkkauksessa.

6. Peruspalvelut kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille alueen ja kuntien asukkaille.

Sote-uudistuksen tärkein tavoite on yhdenvertaisten peruspalvelujen turvaaminen kaikille kansalaisille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kaikkien tulee myös saada kiireellinen sairaanhoito sekä välttämättömät sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva. Ikääntyvä Suomi tarvitsee lisää hoito- ja hoivapalveluja.

7. Hoitoon on päästävä ajallaan ja oikeaan hoitopaikkaan.

Koronavuodet ovat kasvattaneet jonoja tarpeellisiin leikkauksiin ja viivästyttäneet hoitoon pääsyä. Monilla alueilla tilanne on huono. On löydettävä lisäresurssit. Yksityisen sektorin palvelut on saatava tehokkaasti mukaan tähän työhön.

Hallinnonuudistuksen tarkoitus on parantaa sote- ja pelastuspalveluja. Uudet hyvinvointialueet yhdessä valtion ja kuntien päättäjien kanssa ovat siitä vastuussa.

Risto Kapari

sosiaalineuvos (eläkkeellä)

Turku