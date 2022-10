LEENA SALMELAINEN

Pysäköintimerkki, johon tekstissä viitataan, on kuvassa oikealla. Se on sijoitettu luiskalle, joka johtaa alempana olevalle piha-alueelle. Kuvan autot on väärin pysäköity, pysäköintimerkki ei salli niiden pysäköimistä kyseiselle kääntöpaikalle.