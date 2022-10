Jengirikollisuus on viheliäinen ja turvallisuudentunteeseemme vaikuttava ongelma. Poliisi nosti ongelman esiin jo pari vuotta sitten ja viimeaikaiset viestit vahvistavat tilanteen vakavuuden.

Pääkaupunkiseudulla ja myös Turussa toimii useita katujengejä. Vakavien väkivaltarikosten määrä on kasvussa ja rikokset kohdistuvat yhä useammin sivullisiin.

Suurin osa on pahoinpitelyjä, joihin liittyvät huumeet, väkivalta sekä laittomat ampuma- ja teräaseet. Turussa kyse on ollut pääasiassa nuorisoväkivallan lisääntymisestä kaduilla, kouluissa ja parkkipaikoilla.

Poliisin viestit ovat hälyttäviä. Siksi kokoomus on esittänyt alan parhaiden asiantuntijoiden suositusten mukaisesti toimenpideohjelman jengirikollisuuden torjumiseksi.

Tilannekuvan on oltava selkeä ja tarvittaviin toimiin on ryhdyttävä kokonaisvaltaisesti niin ennakointia lisäämällä kuin korjaavin keinoin.

Jengiytymisen ennaltaehkäisemisessä on tärkeää, että kouluissa panostetaan varhaiseen tukeen puuttumalla häiriökäyttäytymiseen. Samoin nuorille on taattava mahdollisuus harrastamiseen.

Lastensuojelun ja mielenterveystyön resurssit on turvattava sekä kuntien välistä nuorisotyötä lisättävä. Somessa tapahtuvaan ja nuoriin suoraan vaikuttavaan jengien väliseen lietsontaan on kyettävä puuttumaan nykyistä tehokkaammin.

Tarvitsemme myös kovia keinoja. Lainsäädäntömme on päivitettävä jengirikollisuuden kattavaksi. Samoin on selvää, että ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Poliiseja tarvitaan ehdottomasti lisää.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja sellaisena haluamme sen olevan jatkossakin. Hallitus ei valitettavasti ole toiminut pontevasti jengirikollisuuden torjunnassa.

Turvallisuudesta huolehtiminen on yhteinen asiamme ja siksi uskon, että vastaavaa yksituumaisuutta kuin Nato-jäsenyysprosessissa on mahdollista löytää. Kun on tahtoa, on myös keinoja.

Anne-Mari Virolainen

kansanedustaja (kok)

Kaarina